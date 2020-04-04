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    • Spor
    • 04.04.2020 19:32
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    • 04.04.2020 19:32
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    takımdan ayrılıyor mu? 'tan flaş açıklama

    Son dakika haberine göre, ile sözleşme görüşmelerinde anlaşamadığı iddia edilen 'e ilişkin açıklama geldi. Beşiktaş'ta Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Torunoğulları, Dorukhan Toköz ile ilgili yaptığı açıklamada, "Futbolcumuzun menajeri olduğunu iddia eden Necdet Ergezen'in hiçbir etiğe uygun olmayan şekilde yaptığı açıklamalar tamamen asılsızdır. Kulübümüzü temsilen kimse kendisi ile görüşme gerçekleştirmemiştir." ifadelerine yer verdi.

    Beşiktaş'tan flaş Dorukkan Toköz açıklaması

    Son dakika haberine göre, ile sözleşme görüşmelerinde anlaşamadığı iddia edilen 'e ilişkin açıklama geldi.

    Beşiktaş'ta Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Torunoğulları'nın yaptığı açıklama şu şekilde;
    "Futbolcumuz Dorukhan Toköz hakkında son günlerde kamuoyunu meşgul eden haber ve açıklamalar nedeniyle açıklama yapma gereği doğmuştur.

    Futbolcumuz ile sözleşmemizin bitmesine neredeyse 1.5 yıl varken, özellikle ülke olarak böyle zor dönemlerden geçerken yapılan haberleri ve verilen demeçleri manidar bulduğumuzu ifade etmek istiyorum.

    Bu süreçte bizim tek düşüncemiz ağır bir sakatlık yaşayan futbolcumuzun bu dönemi sağlıklı bir şekilde atlatması ve hazır bir şekilde tekrar formamızı ve milli formayı terletmesidir.

    Futbolcumuzun menajeri olduğunu iddia eden Necdet Ergezen'in hiçbir etiğe uygun olmayan şekilde yaptığı açıklamalar tamamen asılsızdır. Kulübümüzü temsilen kimse kendisi ile görüşme gerçekleştirmemiştir. Yaptığı açıklamalar futbolcumuz Dorukhan'ı da zor durumda bırakmış, genç bir futbolcuyu kişisel reklamı uğruna kamuoyunun önünde zor durumda bırakmıştır.

    Futbol ekonomisi dünya genelinde sıkıntılı bir durumdayken, Kulübümüzün de ekonomik durumu herkesin malumuyken; kamuoyuna açıklama yaparak bir baskı düzeni yaratıp asırlık çınar Kulübümüze kontrat dayatmaya çalışmak ancak eski düzenin sürdüğüne inanan bir menajerin yapacağı iştir."

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