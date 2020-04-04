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    • Spor
    • 04.04.2020 Gazete
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    Ve Terim futbolcularına kavuştu! "Hepinizi özlemişim..."

    Coronavirüs tedavisi evde devam eden tecrübeli teknik adam yapılan görüşmenin ekran görüntüsünü Instagram üzerinden paylaştı. , "Hepinizi çok özlemişim. Hep birlikte taraftarımızla da buluşacağımız günü bekliyorum" ifadesini kullandı

    Hepinizi özlemişim
    Pazartesi günü hastaneden taburcu olan ve coronavirüs tedavisine devam edilen Galatasaray Teknik Direktörü hastalık sonrası ilk kez görüntüsünü paylaştı. Tüm takımla görüntülü telekonferans yöntemiyle görüşen tecrübeli hoca, Instagram üzerinden bir paylaşım yaptı.

    SİZLERİ GÖRMEK MUTLU ETTİ
    Terim yardımcıları ve futbolcularına, "Hepinizi çok özlemişim… Sizleri görmek beni çok mutlu etti. Taraftarımızla da buluşacağımız günü bekliyorum. Sağlıkla kalın" ifadesini kullandı.



    40 DAKİKA GÖRÜŞTÜLER
    Yaklaşık 40 dakika sürdüğü öğrenilen görüşmede liglerin durumu, futbolcuların bireysel idman programları ve yeni sezon planlaması hakkında da görüş alış verişinde bulunulduğu öğrenildi.



    ÇOK SAĞLIKLI VE NEŞELİ
    5 günden bu yana evinde coronavirüs tedavisi süren ve karantinada bulunan Fatih Terim'in yapılan görüşmede çok sağlıklı ve neşeli olması dikkat çekti.

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