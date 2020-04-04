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    • 04.04.2020 08:14
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    Son dakika: Galatasaray için kararını verdi!

    Son dakika haberi... AZ Alkmaar ve ’ün teklif yaptığı , menajerine “Önceliğim Galatasaray” dedi. Sarı kırmızılı yönetim bununla birlikte yıldız isme yalnızca sözleşme sunmayacak, gelecek sezondan itibaren ikinci kaptanlığı da verecek. Galatasaray kariyeri boyunca toplam 115 maça çıkan 34 yaşındaki oyuncu, 6 gol ve 8 asiste imza attı

    Galatasaray'dan flaş karar! Reddetti

    Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan transferin gözdesi... Sarı kırmızılıların Ocak 2016'da Kasımpaşa'dan 2.5 milyon Euro'ya transfer ettiği, ilk başlarda kendini gösteremese de döneminde adeta yeniden doğan ve bu sezonki performansı ile büyük beğeni toplayan Hollandalı futbolcu üst üste teklifler almaya başladı. Özellikle, Donk'un geçmişte forma giydiği iki kulüp, Alkmaar Zaanstreek (AZ) ve tecrübeli oyuncuyu ısrarla istiyor.

    TAKIM İÇİNDE AĞABEYLİK GÖREVİNİ BAŞARIYLA ÜSTLENDİ
    Hürriyet'in haberine göre hem Club Brugge hem de AZ, sezon sonunda boşa çıkma ihtimali bulunan başarılı orta saha oyuncusunu bonservis bedeli olmaksızın kadrolarına katmak için hamlede bulundu. Kulüpler, yükselen form grafiği ile dikkat çeken 34 yaşındaki futbolcunun menajeriyle temasa geçerek ilk tekliflerini sundular. Ancak, bu sezon Galatasaray forması ile 32 maça çıkan, 3 gol ve 1 de asiste imza atan Ryan Donk ise sözleşmesinin bitimine haftalar kala gelen tüm tekliflere set çekmiş durumda. Özellikle ligin ikinci yarısında zorunluluktan görev yaptığı stoperdeki başarısı ve takım içindeki 'ağabey' rolü nedeniyle Ryan Donk'un kalmasını Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de çok istiyor.

    FERNADO MUSLERA'NIN ARDINDAN TAKIMIN İKİNCİ LİDERİ OLACAK
    Donk'u takımın önemli parçalarından biri olarak gören Fatih Terim'in isteği doğrultusunda Galatasaray Yönetimi, Ryan Donk'a 1+1 yıllık yeni bir sözleşme teklifinde bulunacak. Nitekim Donk da 'Önceliğim Galatasaray' diyerek menajeri Winny Haatrecht'e, sarı kırmızılı takımda kalmak istediğini iletti. Bu gelişmeler ışığında Aslan, önemli teklifler alan ancak yeni sözleşme imzalamak için kendilerini bekleyen Ryan Donk'a yalnızca yeni kontrat sunmayacak. Yönetim, gelecek sezondan itibaren tecrübeli oyuncuya ikinci kaptanlığı da verecek. Donk böylece 'nın ardından takımın ikinci lideri olacak. Kısaca Hollandalı futbolcu hem yeni sözleşme imzalayacak hem de kaptanlık bandı ile onurlandırılacak. Galatasaray kariyeri boyunca toplam 115 maça çıkan 34 yaşındaki oyuncu 6 gol ve 8 asiste imza attı

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