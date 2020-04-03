



"HEPİNİZİ ÇOK ÖZLEMİŞİM"

Tecrübeli teknik adam, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Galatasaraylı futbolcularla yaptığı görüşmenin ekran görüntüsünü paylaştı. Terim, paylaşımının altına yazdığı mesajda ise "Hepinizi çok özlemişim. Sizleri görmek beni çok mutlu etti. Hep birlikte taraftarımızla da buluşacağımız günü bekliyorum. Sağlıkla kalın." ifadelerini kullandı.