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    • 03.04.2020 22:20
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    Koronavirüs tedavisi sonrası 'den futbolculara mesaj! "Hepinizi çok özlemişim..."

    Koronavirüs tedavisi gördüğü hastaneden taburcu olan Galatasaray Teknik Direktörü , hesabından futbolcularıyla telekonferans yaptığı anlara dair paylaşımda bulundu. Terim, ''Hepinizi çok özlemişim. Sizleri görmek beni çok mutlu etti" dedi.



    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisiyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılı futbolcularla görüntülü olarak görüştü.



    "HEPİNİZİ ÇOK ÖZLEMİŞİM"
    Tecrübeli teknik adam, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Galatasaraylı futbolcularla yaptığı görüşmenin ekran görüntüsünü paylaştı. Terim, paylaşımının altına yazdığı mesajda ise "Hepinizi çok özlemişim. Sizleri görmek beni çok mutlu etti. Hep birlikte taraftarımızla da buluşacağımız günü bekliyorum. Sağlıkla kalın." ifadelerini kullandı.



    Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Terim'in sağlık durumu ve tedavi sürecini anlattığı belirtildi.

    Futbolcularının ve ailelerinin genel durumu ile sağlık bilgileri hakkında bilgiler alan tecrübeli çalıştırıcı, bu süreçte fizik performans kadar mental olarak güçlü kalmanın önemine dikkati çekti. Tecrübeli teknik adam, ayrıca liglerin başlama ihtimali ve olası tarihlere ilişkin teknik heyet olarak hazırladıkları, sağlık öncelikli zaman ve iş planlarından da bahsetti.

    Fatih Terim ve oyuncuları arasındaki görüşme, yaklaşık 40 dakika sürdü.

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