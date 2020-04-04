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    • Spor
    • 04.04.2020 Gazete
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    Fenerbahçeli ’a Leicester kancası

    Kanarya'nın yıldız oyuncusu Hasan 'in radarında… Daha önce West Ham ile anlaşma aşamasına gelen tecrübeli sol kanat oyuncusuna bu kez talip oldu.

    Hasan Ali Kaldırım’a Leicester kancası
    Kanarya'nın yıldız oyuncusu Hasan 'in radarında… Daha önce West Ham ile anlaşma aşamasına gelen tecrübeli sol kanat oyuncusuna bu kez talip oldu. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 'ın transfer teklifine vereceği cevap merak ediliyor. 30 yaşındaki yıldız futbolcu 8 yıldır Sarı-Lacivertli kulüpte forma giyiyor.

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