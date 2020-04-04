Kanarya'nın yıldız oyuncusu Hasan Ali Kaldırım Premier Lig'in radarında… Daha önce West Ham ile anlaşma aşamasına gelen tecrübeli sol kanat oyuncusuna bu kez Leicester City talip oldu. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Hasan Ali Kaldırım'ın transfer teklifine vereceği cevap merak ediliyor. 30 yaşındaki yıldız futbolcu 8 yıldır Sarı-Lacivertli kulüpte forma giyiyor.
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