Coronavirüs sebebiyle iflas eden ilk kulüp Slovakya 1. Lig ekiplerinden Zilina oldu. Zilina'nın futbolcuların ve antrenörlerin yüz 80'lik indirimi kabul etmemesi sonrası iflas ettiği bildirildi. Coronavirüs sebebiyle iflas eden ilk kulüp Slovakya 1. Lig ekiplerinden Zilina oldu. Zilina'nın futbolcuların ve antrenörlerin yüz 80'lik indirimi kabul etmemesi sonrası iflas ettiği bildirildi.
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