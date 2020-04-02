Haberler Galeri Spor Son dakika spor haberleri | Galatasaray'da 3 imza birden! Bombalar patlıyor

Son dakika spor haberleri | Galatasaray'da 3 imza birden! Bombalar patlıyor

Koronavirüs salgını nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, yeni sezonun kadrosunu oluşturmak için çalışma yürütüyor. Sarı-kırmızılılar iç transferde kulüpleriyle sözleşmesi sona eren 3 yıldız isimle anlaşmaya vardı. İşte son dakika transfer çalışmalarının detayları...

02.04.2020 09:05 - Son Güncelleme: 02.04.2020 09:06
Son dakika spor haberleri | Galatasaray'da 3 imza birden! Bombalar patlıyor

Corona virüsü salgını her alanda olduğu gibi futbol dünyasını da tehdit ederken kulüpler de artık planlarını yeni ve mecburi düzene göre yapmaya başladı. Mali anlamda giderlerini çevirmekte zorlanan ve gelirlerinin durmasıyla sıkıntısı daha da artan Galatasaray da bu duruma çare arıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Son dakika spor haberleri | Galatasaray'da 3 imza birden! Bombalar patlıyor

Yüksek maliyetli oyuncularının yıllık ücretlerinde indirime gitmeye hazırlanan sarı-kırmızılı yönetim, eğer anlaşma sağlanamazsa bazı yıldızlarıyla yollarını ayırmak zorunda kalacak. Gelecek sezonki transfer planlaması da buna göre gerçekleştirilecek.

Son dakika spor haberleri | Galatasaray'da 3 imza birden! Bombalar patlıyor

ÜÇ OYUNCU İLE EL SIKIŞTI BİLE
Son dönemde yabancı ağırlıklı kadrolarla sahaya çıkan Galatasaray, maliyeti düşük ya da bonservisi elinde olan yerli futbolculara yönelecek. Teknik Direktör Fatih Terim takıma katılmasını düşündüğü isimleri de belirlemeye başladı.

Son dakika spor haberleri | Galatasaray'da 3 imza birden! Bombalar patlıyor

OĞULCAN ÇAĞLAYAN SEZON SONU GELİYOR!
Mali sorunlar ve kiralık oyuncuların çokluğu nedeniyle yaz transfer döneminde büyük değişeme uğraşacak olan Galatasaray, çalışmalarına şimdiden başladı. Özellikle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan yerli oyunculara yönelen sarı-kırmızılı ekibin, Çaykur Rizespor'un başarılı hücum oyuncusu Oğulcan Çağlayan ile büyük oranda anlaştığı bildirildi. 16 yaşındayken bir ay kadar Florya'da idmanlara çıkan Oğulcan Çağlayan, bir aksilik olmazsa bu kez kalıcı olarak sarı-kırmızılı formayı sırtına geçirecek.

Son dakika spor haberleri | Galatasaray'da 3 imza birden! Bombalar patlıyor

2+1 YILLIK SÖZLEŞME
Şu an 24 yaşında bulunan Oğulcan ile 2+1 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor. Ayrıca yıllık ücreti de 1 milyon euro civarında olacak. Daha önce de adı sık sık sarı-kırmızılı ekip ile anılan genç santrfor, Rizespor formasıyla bu sezon çıktığı 22 resmi karşılaşmada 4 gol atıp 2 asist yapma başarısı gösterdi.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Cengiz Ünder bakın hangi takımı tutuyor...Cengiz Ünder kimdir, aslen nereli?
Cengiz Ünder bakın hangi takımı tutuyor...Cengiz Ünder kimdir, aslen nereli?