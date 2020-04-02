Son dakika spor haberleri | Galatasaray'da 3 imza birden! Bombalar patlıyor

Corona virüsü salgını her alanda olduğu gibi futbol dünyasını da tehdit ederken kulüpler de artık planlarını yeni ve mecburi düzene göre yapmaya başladı. Mali anlamda giderlerini çevirmekte zorlanan ve gelirlerinin durmasıyla sıkıntısı daha da artan Galatasaray da bu duruma çare arıyor.

