Son dakika haberine göre, Bu yıl düzenlenecek Wimbledon Tenis Turnuvası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edildi. Bu yıl düzenlenecek Wimbledon Tenis Turnuvası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edildi. Ayrıntılar geliyor... Son dakika haberi | UEFA'dan Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi hakkında son karar
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