Biz bize yeteriz Türkiye! Başkan Erdoğan'ın coronavirüs için başlattığı kampanyaya kulüplerden büyük destek
Coronavirüs salgını sonrası spor camiası yardım kampanyalarıyla tek vücut oldu. Yurt içi ve dışında forma giyen futbolcularımız tek tek sürece dahil olarak ihtiyacı olan ailelere erzak yardımında bulundu. Fenerbahçe 5 milyon, Galatasaray ise 500 bin lira ile destekte bulunduğunu açıkladı. Başakşehir, Göztepe, Kayserispor, Denizli ve Rize de 'Biz bize yeteriz Türkiye' dedi. İşte yardım yapan kulüpler ve sporcuların tam listesi...
01.04.2020 07:05
- Son Güncelleme: 01.04.2020 07:05
HELAL OLSUN MUSLERA
G.Saray'ın kalecisi Muslera ve eşi Patricia, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne coronavirüsten korunmayı sağlayacak ekipman desteğinde bulundu. Hastane Başhekim Yardımcısı Dr. Hakan Tutar, "Bu unutulmaz destekleri için Muslera ve eşine tüm çalışanlarımız adına kendisine teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı...
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