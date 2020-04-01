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Biz bize yeteriz Türkiye! Başkan Erdoğan'ın coronavirüs için başlattığı kampanyaya kulüplerden büyük destek

Coronavirüs salgını sonrası spor camiası yardım kampanyalarıyla tek vücut oldu. Yurt içi ve dışında forma giyen futbolcularımız tek tek sürece dahil olarak ihtiyacı olan ailelere erzak yardımında bulundu. Fenerbahçe 5 milyon, Galatasaray ise 500 bin lira ile destekte bulunduğunu açıkladı. Başakşehir, Göztepe, Kayserispor, Denizli ve Rize de 'Biz bize yeteriz Türkiye' dedi. İşte yardım yapan kulüpler ve sporcuların tam listesi...

01.04.2020 07:05 - Son Güncelleme: 01.04.2020 07:05
Biz bize yeteriz Türkiye! Başkan Erdoğan'ın coronavirüs için başlattığı kampanyaya kulüplerden büyük destek

Coronavirüs salgını sonrası spor camiası yardım kampanyalarıyla tek vücut oldu. Yurt içi ve dışında forma giyen futbolcularımız tek tek sürece dahil olarak ihtiyacı olan ailelere erzak yardımında bulundu. F.Bahçe 5 milyon, G.Saray ise 500 bin lira ile destekte bulunduğunu açıklamıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Biz bize yeteriz Türkiye! Başkan Erdoğan'ın coronavirüs için başlattığı kampanyaya kulüplerden büyük destek

İLK KATILAN KULÜP BAŞAKŞEHİR
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı milli dayanışma kampanyasına Futbol Federasyonu 1 milyon 193 bin lira ile katıldı. Medipol Başakşehir 2 milyon 14 bin TL verdi…

Biz bize yeteriz Türkiye! Başkan Erdoğan'ın coronavirüs için başlattığı kampanyaya kulüplerden büyük destek

KAYSERİ'DEN 196 BİN LİRA BAĞIŞ
Göztepe 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon TL bağış yaptı. Süper Lig'in bir başka temsilcisi Kayserispor da kampanyaya 196 bin 600 TL ile katıldı.

Biz bize yeteriz Türkiye! Başkan Erdoğan'ın coronavirüs için başlattığı kampanyaya kulüplerden büyük destek

ERTUĞRUL DOĞAN'DAN 5 MİLYON
Denizli 120 bin lira bağış yaptı. Rize Başkanı Hasan Kartal 500 bin lira, Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan da kampanyaya 5 milyon 61 liralık katkıda bulunduğunu açıkladı.

Biz bize yeteriz Türkiye! Başkan Erdoğan'ın coronavirüs için başlattığı kampanyaya kulüplerden büyük destek

HELAL OLSUN MUSLERA
G.Saray'ın kalecisi Muslera ve eşi Patricia, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne coronavirüsten korunmayı sağlayacak ekipman desteğinde bulundu. Hastane Başhekim Yardımcısı Dr. Hakan Tutar, "Bu unutulmaz destekleri için Muslera ve eşine tüm çalışanlarımız adına kendisine teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı...

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