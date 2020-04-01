Biz bize yeteriz Türkiye! Başkan Erdoğan'ın coronavirüs için başlattığı kampanyaya kulüplerden büyük destek

Coronavirüs salgını sonrası spor camiası yardım kampanyalarıyla tek vücut oldu. Yurt içi ve dışında forma giyen futbolcularımız tek tek sürece dahil olarak ihtiyacı olan ailelere erzak yardımında bulundu. F.Bahçe 5 milyon, G.Saray ise 500 bin lira ile destekte bulunduğunu açıklamıştı.



