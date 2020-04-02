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    • 02.04.2020 11:08
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    'de son dakika transfer gelişmesi! Stambouli geliyor

    Yaz transfer döneminde birçok mevkiye takviye yapacak olan ’ye öneriler geliyor. Sarı lacivertli takıma son olarak Schalke 04 forması giyen Benjamin Stambouli teklif edildi.

    F.Bahçe'ye önerildi! İstanbul'a geliyor...

    'de transfer gelişmesi... Yaz transfer döneminde birçok mevkiye takviye yapacak olan Fenerbahçe'ye menajerlerden öneri gelmeye devam ediyor. Son olarak Schalke 04 forması giyen ve sözleşmesi sona erecek olan Benjamin Stambouli teklif edildi.



    Yaz transfer döneminde birçok mevkiye takviye yapacak olan Fenerbahçe'ye menajerlerden öneri gelmeye devam ediyor. Son olarak Schalke 04 forması giyen ve sözleşmesi sona erecek olan Benjamin Stambouli teklif edildi.

    29 yaşındaki futbolcu stoper ve orta sahada görev yapıyor. Stambouli daha önce Tottenham ve takımlarında oynadı.

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