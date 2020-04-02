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    • 02.04.2020 19:22
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    Son dakika: 'un genç yıldızları ve gönülleri fethetti!

    Son dakika haberine göre, Başkan 'ın başlattığı ''na destekler çığ gibi büyüyor. 'un genç yıldızları ve başarılı eldiven kampanyaya katıldı.

    Trabzonspor'un genç yıldızları gönülleri fethetti
    Başkan 'ın başlattığı 'Milli Dayanışma Kampanyası'na destekler çığ gibi büyüyor. 'un genç yıldızları ve başarılı eldiven kampanyaya katıldı.

    Abdülkadir Ömür, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

    "İçinden geçtiğimiz bu zor zamanları yardım ve dayanışma ile en kısa sürede atlayacağımıza yürükten inanıyor, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başlatılan kampanyaya maaşımın yüzde 50'sini bağışlayarak dayanışma pasını takım arkadaşım Uğurcan'a atıyorum. Çünkü bizler çok iyi biliyoruz ki yan yana durursak biz bize yeteriz."

    Kampanyaya katılan bir diğer oyuncuda Trabzonspor'un bu sezon harikalar yaratan kalecisi Uğurcan Çakır oldu. Çakır yaptığı paylaşımda "Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde başlatılan kampanyaya maaşımın %20'sini bağışlıyor, dayanışma pasını Sosa'ya atıyorum." ifadelerini kullandı.

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