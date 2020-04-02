Abdülkadir Ömür, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:



"İçinden geçtiğimiz bu zor zamanları yardım ve dayanışma ile en kısa sürede atlayacağımıza yürükten inanıyor, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başlatılan kampanyaya maaşımın yüzde 50'sini bağışlayarak dayanışma pasını takım arkadaşım Uğurcan'a atıyorum. Çünkü bizler çok iyi biliyoruz ki yan yana durursak biz bize yeteriz."

Kampanyaya katılan bir diğer oyuncuda Trabzonspor'un bu sezon harikalar yaratan kalecisi Uğurcan Çakır oldu. Çakır yaptığı paylaşımda "Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde başlatılan kampanyaya maaşımın %20'sini bağışlıyor, dayanışma pasını Sosa'ya atıyorum." ifadelerini kullandı.