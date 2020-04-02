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    • Ekonomi
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    • 02.04.2020 10:47
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    Türk Eximbank'tan 'na 2,5 milyon TL'lik destek!

    Başkan 'ın koronavirüsle mücadele kapsamında başlattığı 'na bir destek daha geldi. Türk Eximbank'ın twitter hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı  #BizBizeYeterizTürkiyem Milli Dayanışma Kampanyası’na Devletimizin sağlık politikalarına ve ekonomik yardımlarına destek olabilmek amacıyla Türk Eximbank olarak 2,5 milyon TL katkıda bulunuyoruz." denildi.

    Eximbank'tan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

    Türk Eximbank, 'na 2,5 milyon TL katkıda bulundu. Türk Eximbank'ın twitter hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı #BizBizeYeterizTürkiyem Milli Dayanışma Kampanyası'na Devletimizin sağlık politikalarına ve ekonomik yardımlarına destek olabilmek amacıyla Türk Eximbank olarak 2,5 milyon TL katkıda bulunuyoruz." denildi.

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    Haberler Ekonomi Türk Eximbank'tan Milli Dayanışma Kampanyası'na 2,5 milyon TL'lik destek!
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