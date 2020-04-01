UEFA, kendisine bağlı 55 ülke federasyonu temsilcileri ve paydaşlarıyla bugün öğlen saatlerinde video konferans üzerinden toplantı gerçekleştirdi. UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'in önderlik ettiği görüşmede 2 hafta önceki toplantıdan sonra yaşanan gelişmeler, yerel liglerin başlangıç tarihleri, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde sezonun kalan karşılaşmaları, milli maçlar, oyuncu sözleşmeleri ve transfer dönemleri masaya yatırıldı.

Bilindiği gibi UEFA, hem maç tarihleri hem de gündemdeki diğer konuların çözümü için iki çalışma grubu oluşturmuştu. Bu grupların yaptıkları çalışmaları da federasyonlarla paylaşacağı ve ortak bir yol haritası çizileceği bildirildi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ VE AVRUPA LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

Alman ZDF'nin haberine göre UEFA, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde kalan maçları Temmuz - Ağustos aylarında oynatacak. Böylece İstanbul'da düzenlenecek Şampiyonlar Ligi finali de Ağustos sonrasına sarkacak.