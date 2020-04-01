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    • 01.04.2020 15:03
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    Son dakika haberi | 'dan ve hakkında son karar

    , bugün öğlen saatlerinde tüm federasyon temsilcileriyle ikinci kez biraraya gelirken, UEFA'nın yol haritası belli oldu. Corona virüs nedeniyle finali İstanbul'da oynanacak olan ve sarkmıştı. Son dakika açıklamasına göre; UEFA, kalan Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarını Temmuz-Ağustos'ta oynanmasına karar verdi.

    UEFA kararını verdi! Şampiyonlar Ligi...

    , kendisine bağlı 55 ülke federasyonu temsilcileri ve paydaşlarıyla bugün öğlen saatlerinde video konferans üzerinden toplantı gerçekleştirdi. UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'in önderlik ettiği görüşmede 2 hafta önceki toplantıdan sonra yaşanan gelişmeler, yerel liglerin başlangıç tarihleri, ve 'nde sezonun kalan karşılaşmaları, milli maçlar, oyuncu sözleşmeleri ve transfer dönemleri masaya yatırıldı.

    Bilindiği gibi UEFA, hem maç tarihleri hem de gündemdeki diğer konuların çözümü için iki çalışma grubu oluşturmuştu. Bu grupların yaptıkları çalışmaları da federasyonlarla paylaşacağı ve ortak bir yol haritası çizileceği bildirildi.

    ŞAMPİYONLAR LİGİ VE AVRUPA LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

    Alman ZDF'nin haberine göre UEFA, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde kalan maçları Temmuz - Ağustos aylarında oynatacak. Böylece İstanbul'da düzenlenecek Şampiyonlar Ligi finali de Ağustos sonrasına sarkacak.

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