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    • 01.04.2020 17:41
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    'dan son dakika açıklaması! Tüm kulüp organizasyonları ertelendi

    55 federasyonun genel sekreterleriyle yapılan video konferans ve 17 Mart tarihinde oluşturulan çalışma gruplarının tavsiyelerinin ardından, İcra Kurulu'nun aldığı kararlar belli oldu. Son dakika haberine göre; UEFA, kendisine bağlı kulüp organizasyonlarında 2020-21 sezonunun bir sonraki duyuruya dek ertelendiğini açıkladı. Ayrıca 2020/21 sezonu için belirlenen yükümlülükleri de askıya alındı.

    UEFA resmen açıkladı! Tüm organizasyonlar...

    UEFA'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada;

    Mevcut olağanüstü durumlarda, kulüplerle ve federasyonlarla FFP konusunda tekrar görüşme yapılması kousunda anlaşma sağlandı. 2020/21 turnuvaları için, lisanslama çalışmaları konusundaki son süre ertelendi." ifadelerine yer verildi.

    İşte alınan kararlar:

    Haziran 2020 uluslararası müsabaka döneminde oynanacak tüm erkek ve kadın milli takım müsabakaları bir sonraki açıklamaya kadar ertelenmiştir. Buna EURO 2020 play-off eleme müsabakaları ve UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası 2021 eleme müsabakaları da dahildir.

    Merkezileştirilmiş uluslararası hazırlık müsabakaları da dahil tüm UEFA müsabakaları bir sonraki açıklamaya kadar ertelenmiştir.

    Alt yaş milli takım müsabakaları:

    (i) Mayıs 2020'de oynanacak UEFA U-17 Avrupa Şampiyonası iptal edilmiştir;

    (ii) Temmuz 2020'de oynanacak UEFA Kadınlar U-19 Avrupa Şampiyonası iptal edilmiştir;

    (iii) Mayıs 2020'de oynanacak UEFA Kadınlar U-17 Avrupa Şampiyonası bir sonraki açıklamaya kadar ertelenmiştir (FIFA U-17 Kadınlar eleme turnuvası olması sebebiyle;

    (iv) UEFA U-19 Avrupa Şampiyonası bir sonraki açıklamaya kadar ertelenmiştir (FIFA U19 Dünya Kupası elemesi olması sebebiyle

    Nisan 2020'de oynanacak UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi Finalleri bir sonraki açıklamaya kadar ertelenmiştir.

    2020/21 UEFA Kulüp Müsabakalarıyla ilgili, özellikle katılım ve oyuncu kaydıyla ilgili tüm son kayıt tarihleri ertelenmiştir. UEFA ileri dönemde yeni tarihler belirleyecektir.

    Kulüp Lisans ve Financial Fair Play hakkında:

    İcra Kurulu kulüp lisanslama ve financial fair play'e olan bağlılığını yinelemiş ve üye federasyonlar ve kulüplerinin güncel durum sebebiyle bazı özel müdahaleler yapması konusunu onaylamıştır.

    Üye federasyonlara kulüp lisanslama sürecinin, gelecek sezonun UEFA kulüp müsabakaları kayıt süreci tekrardan belirlenene kadar tamamlanması için daha çok vakit verilmesi önerisi desteklenmiştir.

    Sürmekte olan olağanüstü olaylar sebebiyle artmakta olan belirsizlik sonucu, UEFA İcra Kurulu ayrıca geleceğe dair finansal bilgi değerlendirmesi ile ilgili kulüp lisanslama hükümlerinin askıya alınmasına karar vermiştir. Bu karar sadece 2020/21 UEFA kulüp müsabakalarına katılıma uygulanacaktır.

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