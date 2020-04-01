Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 01.04.2020 12:48
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.04.2020 12:48
    ABONE OL

    'de koronavirüs ayrılığı! Hepsi gidecek

    Koronavirüs salgınının ekonomik etkilerini azaltmak isteyen kulüpler futbolculardan indirim talep ediyor. Barcelona, Juventus gibi takımlarda forma giyen isimlerin maaşlarında indirime gitmeyi kabul etmelerinin ardından Süper Lig ekipleri de bu yola başvurdu. Futbolcularından fedakarlık isteyen 'de indirime yanaşmayan isimlerin gönderileceği öğrenildi.

    F.Bahçe'de koronavirüs ayrılığı! Hepsi gidecek

    aylık olarak oyuncularına 5 milyon Euro tutarında ödeme yapmak zorunda. Bu rakam ise haziran ayına kadar 20 milyon Euro'yu buluyor.

    Yeni Asır'ın haberine göre, Finansal Fair-Play gereği bütçesini daha da daraltmak zorunda kalan yönetim futbolculardan ücretlerinde indirim istedi.

    Fenerbahçe'de artık Euro ve dolarlı sözleşmeler de tarihe karışacak. Futbolda ve diğer amatör branşlarda altyapıya ağırlık verilecek. Hedef oyuncu ihraç eden bir kulüp olmak.

    İNDİRİM YAPMAYAN GİDECEK
    Vedat Muric, Max Kruse, Garry Rodrigues ve Jailson'dan fedakarlık isteyen yönetimin sezon sonunda sözleşmesi bitecek oyuncularla anlaşmayacakları, anlaşmaları süren oyunculardan da indirim yapmayanlarla vedalaşacağı öğrenildi.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Spor Fenerbahçe'de koronavirüs ayrılığı! Hepsi gidecek
    Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri