Fenerbahçe aylık olarak oyuncularına 5 milyon Euro tutarında ödeme yapmak zorunda. Bu rakam ise haziran ayına kadar 20 milyon Euro'yu buluyor.

Yeni Asır'ın haberine göre, Finansal Fair-Play gereği bütçesini daha da daraltmak zorunda kalan yönetim futbolculardan ücretlerinde indirim istedi.

Fenerbahçe'de artık Euro ve dolarlı sözleşmeler de tarihe karışacak. Futbolda ve diğer amatör branşlarda altyapıya ağırlık verilecek. Hedef oyuncu ihraç eden bir kulüp olmak.

İNDİRİM YAPMAYAN GİDECEK

Vedat Muric, Max Kruse, Garry Rodrigues ve Jailson'dan fedakarlık isteyen yönetimin sezon sonunda sözleşmesi bitecek oyuncularla anlaşmayacakları, anlaşmaları süren oyunculardan da indirim yapmayanlarla vedalaşacağı öğrenildi.