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    • 01.04.2020 15:29
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    Corona virüse yakalanmıştı! yıldızı 'da!

    'in en büyük 5 yıldızınden biri olarak gösterilen ABD'li oyuncu ING ekibi Meksa Yatırım 'da... Afyon Belediyespor'un kısa bir süre önce corona virüse yakalanan Kevin Durant transferini duyurduğu bu paylaşım kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte detaylar.

    Kevin Durant, Afyon Belediyespor'da!

    Meksa Yatırım , dünyaca ünlü basketbolcu 'i kadrosuna kattığını açıkladı. Kevin Durant için atılan tweette "Hoş geldin Kevin Durant." ifadeleri kullanıldı. Ayrıca Durant'in yaşı ve oynadığı pozisyon belirtildi.

    Afyon Belediyespor'un 1 Nisan şakası olarak yaptığı bu paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. 'de ile kontratı bulunan ancak sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen Kevin Durant, corona virüse yakalanmıştı.

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