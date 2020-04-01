Meksa Yatırım Afyon Belediyespor, dünyaca ünlü basketbolcu Kevin Durant'i kadrosuna kattığını açıkladı. Kevin Durant için atılan tweette "Hoş geldin Kevin Durant." ifadeleri kullanıldı. Ayrıca Durant'in yaşı ve oynadığı pozisyon belirtildi.

Afyon Belediyespor'un 1 Nisan şakası olarak yaptığı bu paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. NBA'de Brooklyn Nets ile kontratı bulunan ancak sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen Kevin Durant, corona virüse yakalanmıştı.