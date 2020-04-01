Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 01.04.2020 15:35
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.04.2020 15:36
    ABONE OL

    Türk futbolu corona virüse salgınında ilk kaybını verdi! Ahmet Karaman hayatını kaybetti

    Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de birçok canımızı aramızdan alan Covid 19 pandemisi, maalesef can almaya devam ediyor. Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkan Yardımcısı Ahmet Karaman, Corona virüsü tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 4 gündür corona virüsle savaşan Ahmet Karaman, Okmeydanı Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

    Türk futbolu korona salgınındaki ilk kaybını verdi

    Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkan Yardımcısı Ahmet Karaman vefat etti.

    ASKF Genel Başkanı Ali Düşmez'in yardımcılığını yapan Ahmet Karaman tedavi gördüğü Okmeydanı Araştırma Hastanesi'nde virüs ile mücadelesinin 4. gününde hayata gözlerini yumdu.

    TFF İstanbul İl Temsilciliği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

    "Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de bir çok canımızı aramızdan alan Covid 19 pandemisi, maalesef can almaya devam ediyor. Federasyonumuz Genel Başkan Yardımcısı, uzun zaman amatör spora büyük hizmetleri olmuş Sayın Ahmet Karaman'ın bugün aldığımız kötü bir haberle virüse yenik düştüğünü öğrenmiş bulunuyoruz. Ahmet Karaman virüse karşı tedavi gördüğü Okmeydanı Araştırma Hastanesi'n de mücadelesinin 4. gününde hayata gözlerini yumdu. Merhum Ahmet Karaman'a Allah'tan rahmet başta ailesi ve tüm amatör spor camiamız olmak üzere sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz."

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Spor Türk futbolu corona virüse salgınında ilk kaybını verdi! Ahmet Karaman hayatını kaybetti
    Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri