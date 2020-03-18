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NBA yıldızı Kevin Durant de koronavirüse yakalandı! Kovid-19'a yakalanan ünlüler...

Çin'in Wuhan kentinde bulunan bir hayvan pazarında ortaya çıktıktan sonra hızla tüm dünyaya yayılan ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından pandemi yani küresel salgın ilan edilen koronavirüs Çin'den sonra Güney Kore, İtalya, İran'ı da vurdu. Türkiye'de de hastalığın ortaya çıkmasının ardından bir panik havası hakim. Binlerce kişinin canını alan coronavirüsten ünlü isimlerde etkilendi. Başta Tom Hanks ve eşi, Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta gibi isimler listenin başında yer alıyor. Son olarak dünyaca ünlü Idris Elba yaptığı açıklamada COVID-19'a yakalandığını açıkladı. Şoke eden haber ise NBA'den geldi. Dünyaca ünlü basketbolcu Kevin Durant, koronavirüse yakalandığını açıkladı. İşte detaylar...

18.03.2020 09:28 - Son Güncelleme: 18.03.2020 09:44
NBA yıldızı Kevin Durant de koronavirüse yakalandı! Kovid-19'a yakalanan ünlüler...

NBA yıldızı Kevin Durant, Koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklandı.

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NBA yıldızı Kevin Durant de koronavirüse yakalandı! Kovid-19'a yakalanan ünlüler...

The Athletic'e konuşan Durant, "Herkes dikkatli olsun, kendinize ve karantinaya dikkat edin. Bunu aşacağız" dedi.

NBA yıldızı Kevin Durant de koronavirüse yakalandı! Kovid-19'a yakalanan ünlüler...

Yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını ABD'de hızla yayılmaya devam ederken NBA'den yeni vaka haberi geldi. Brooklyn Nets Kulübü'nden yapılan açıklamada, 4 oyuncunun Koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve oyuncuların karantinaya alındığı belirtildi.

NBA yıldızı Kevin Durant de koronavirüse yakalandı! Kovid-19'a yakalanan ünlüler...

RACHEL MATTHEWS

Son olarak, rol aldığı Frozen 2 adlı filmle gündemde olan 26 yaşındaki Rachel Matthews, corona virüs testi yaptırdığını ve sonucunun pozitif çıktığını duyurdu. Matthews, Instagram hesabından neler hissettiğini ve hastalığın seyrini de anlattı.İşte Matthews'un anlattıkları.

NBA yıldızı Kevin Durant de koronavirüse yakalandı! Kovid-19'a yakalanan ünlüler...

BİRİNCİ GÜN: Boğaz ağrısı, yorgunluk ve baş ağrısı.

İKİNCİ GÜN:Hafif ateş, korkunç vücut ağrıları, üşüme, akciğerimde yoğun bir ağrı. Kuru öksürük başladı. İştahım yok.

ÜÇÜNCÜ GÜN: Ateş yok, yoğun vücut ağrıları, akciğerlerim kötüleşti, kuru öksürük, nefes darlığı, aşırı yorgunluk ve iştahım yok.

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