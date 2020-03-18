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NBA yıldızı Kevin Durant de koronavirüse yakalandı! Kovid-19'a yakalanan ünlüler...

Çin'in Wuhan kentinde bulunan bir hayvan pazarında ortaya çıktıktan sonra hızla tüm dünyaya yayılan ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından pandemi yani küresel salgın ilan edilen koronavirüs Çin'den sonra Güney Kore, İtalya, İran'ı da vurdu. Türkiye'de de hastalığın ortaya çıkmasının ardından bir panik havası hakim. Binlerce kişinin canını alan coronavirüsten ünlü isimlerde etkilendi. Başta Tom Hanks ve eşi, Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta gibi isimler listenin başında yer alıyor. Son olarak dünyaca ünlü Idris Elba yaptığı açıklamada COVID-19'a yakalandığını açıkladı. Şoke eden haber ise NBA'den geldi. Dünyaca ünlü basketbolcu Kevin Durant, koronavirüse yakalandığını açıkladı. İşte detaylar...

18.03.2020 09:28 - Son Güncelleme: 18.03.2020 09:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





