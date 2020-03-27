Galatasaray taraftarı Fatih Terim'in son durumunu merak ediyor. Sarı-Kırmızılı takımın teknik direkötürü Terim'in kısa süre önce Corona Virüs testi pozitif çıkmıştı.

FATİH TERİM'İN SON DURUMU NE?

Fatih Terim'in kızı Terim'in hayranlarını sevindirecek bir paylaşım yaptı. Buse Terim instagram hesabından "Herkese merhaba, Babamın durumunu merak edenler için daha iyi ve iyiye gidiyor. İnşallah daha iyi olacak. Şifa bekleyen, bu hastalıkla mücadele eden herkese geçmiş olsun ve şifa diliyorum. Daha güzel haberler vereceğim günü iple çekiyorum. Sevgiler" mesajını paylaştı.

SPOR CAMİASINDAN KORONAVİRÜS HABERLERİ PEŞ PEŞE

İlk olarak Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, oyuncularında ve bir idari personelde corona virüs çıktığını açıklamıştı. Sonrasında futbol takımının yıldız isimlerinden Max Kruse korona virüse yakalanmıştı. Öte yandan Galatasaray Asbaşkanı Abdurrahim Albayrak ve Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, corona virüse yakalandıklarını duyurdu. Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın corona virüse yakalandığını ise Beşiktaşlı futbolcu Burak Yılmaz duyurmuştu. Sonra olarak Hes Kablo Kayserispor bir idare personelinde corona bulgusuna rastlandığını duyurdu.