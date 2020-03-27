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    • 27.03.2020 12:17
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    Galatasaray Teknik Direktörü 'in son durumu ne? Kızı sağlık durumunu açıkladı

    Çin'in Wuhan kentine ortaya çıkan corona virüs, spor camiasına da sıçramıştı. Türkiye'de ilk olarak Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nda ortaya çıkan corona virüse, Galatasaray 2.Başkanı ve sonrasında 66 yaşındaki Galatasaray Teknik Direktörü 'e sıçramıştı. Tüm Türkiye Fatih Terim'in son sağlık durumunu merak ederken kızı Bahçekapılı, Instagram'ından babasının son durumunu açıkladı.

    Terim'in son durumu ne? Kızı açıkladı

    Galatasaray taraftarı 'in son durumunu merak ediyor. Sarı-Kırmızılı takımın teknik direkötürü Terim'in kısa süre önce Corona Virüs testi pozitif çıkmıştı.

    FATİH TERİM'İN SON DURUMU NE?

    Fatih Terim'in kızı Terim'in hayranlarını sevindirecek bir paylaşım yaptı. instagram hesabından "Herkese merhaba, Babamın durumunu merak edenler için daha iyi ve iyiye gidiyor. İnşallah daha iyi olacak. Şifa bekleyen, bu hastalıkla mücadele eden herkese geçmiş olsun ve şifa diliyorum. Daha güzel haberler vereceğim günü iple çekiyorum. Sevgiler" mesajını paylaştı.

    SPOR CAMİASINDAN KORONAVİRÜS HABERLERİ PEŞ PEŞE

    İlk olarak Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, oyuncularında ve bir idari personelde corona virüs çıktığını açıklamıştı. Sonrasında futbol takımının yıldız isimlerinden Max Kruse korona virüse yakalanmıştı. Öte yandan Galatasaray Asbaşkanı ve Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, corona virüse yakalandıklarını duyurdu. Başkanı 'ın corona virüse yakalandığını ise Beşiktaşlı futbolcu duyurmuştu. Sonra olarak Hes Kablo Kayserispor bir idare personelinde corona bulgusuna rastlandığını duyurdu.

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