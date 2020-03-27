Corona virüsü Türkiye'de etkisini iyiden iyiye göstermeye devam ediyor... Son olarak Süper Lig ekiplerinden Kayserispor da, yaptığı açıklamada bir idari personelde corona virüsü bulgusuna rastlandığını açıkladı.

Sarı kırmızılı kulübün konu ile ilgili açıklaması şu şekilde;

"Kulübümüzde yapılan Koronavirus (Covid-19) taramasında bir idari personelimizde sonuç pozitif çıkmıştır. Şu ana kadar gelen sonuçlarda başka pozitif vakaya rastlanmamıştır. Test sonuçları geldikçe kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz."