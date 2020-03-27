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    • 27.03.2020 11:49
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    • 27.03.2020 12:08
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    Son dakika haberi: bir idari personelde çıktığını açıladı

    'den haberleri peş peşe geliyor. Son dakika haberine göre; Hes Kablo , bir idari personelde koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.

    Süper Lig ekibinde corona depremi!

    ü Türkiye'de etkisini iyiden iyiye göstermeye devam ediyor... Son olarak ekiplerinden da, yaptığı açıklamada bir idari personelde corona virüsü bulgusuna rastlandığını açıkladı.

    Sarı kırmızılı kulübün konu ile ilgili açıklaması şu şekilde;

    "Kulübümüzde yapılan Koronavirus (Covid-19) taramasında bir idari personelimizde sonuç pozitif çıkmıştır. Şu ana kadar gelen sonuçlarda başka pozitif vakaya rastlanmamıştır. Test sonuçları geldikçe kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz."

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