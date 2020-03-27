Goal'ün İngiltere versiyonuna konuşan yıldız futbolcunun menajeri, yaptığı açıklamada Mesut Özil - Fenerbahçe flörtüne ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. İşte o sözler;

"Futbolda geleceği asla bilemiyorsun. Her şeyden önce, oyuncuların hareketlerini asla tahmin edemezsiniz. Daha önce söylemiştim ve tekrar söylüyorum, Mesut Özil Arsenal'de gerçekten mutlu. Hala bir sözleşmesi var, değişen bir şey yok."