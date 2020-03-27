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    • 27.03.2020 15:25
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    • 27.03.2020 15:25
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    'e kötü haber! NBA takımları gözünü 'e dikti

    Türk Hava Yolları EuroLeague’in son 1.5 yılına damga vuran 'in yıldızı hakkında NBA kazanı kaynamaya başladı. Öyle ki Shane Larkin hakkında Birleşik Amerika kökenli iddialar ortaya atılmaya başladı bile.

    Anadolu Efes'e kötü haber! Larkin...

    forması altında EuroLeague'e damga vuran için ABD'den bir iddia ortaya atıldı. Yahoo Sports'un NBA muhabirlerinden Keith Smith, yıldız oyuncunun NBA takımları için öncelikli hedeflerden biri olduğunu belirtti.

    Attığı tweet ile bunu açıklayan Keith Smith şu ifadeleri kullandı:

    NBA'de offseason ne zaman başlarsa başlasın, önemli düzeyde ilgi çekmesi beklenen oyunculardan birisi Shane Larkin. Anadolu Efes'le Türkiye'de çok dominant bir yıl geçiren Larkin'in kontratında 2020-21 sezonu için NBA çıkışı maddesi bulunuyor. Bazı takımlar onu zaman zaman bir ilk 5 oyuncusu veya bir yedek oyun kurucu olarak düşünüyor.

    LARKIN PERFORMANSIYLA GÖZ DOLDURUYOR

    Larkin bu sezonun corona virüs nedeniyle askıya alınmasından önce ligin MVP adaylarının başında geliyordu. 2020 yılı itibariyle Türk pasaportu alarak milli takımımızda da oynamaya uygun hale gelen Sugar Shane lakaplı Shane Larkin, 2019-20 sezonunda çıktığı 25 maçta 22.2 sayı – 3.1 ribaund – 4.1 asist ortalamalarıyla oynadı.

    Shane Larkin bu sezon ayrıca EuroLeague'de bir maçta atılan en fazla sayı rekorunu 49 ile kırdı ve 4 hafta üst üste MVP seçilerek rekorlara imzasını attı.

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