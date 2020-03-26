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    • Spor
    • 26.03.2020 15:58
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    • 26.03.2020 15:58
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    ekibi 'da corona virüs alarmı! Test pozitif çıktı

    Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs, sporu camiasını etkilemeye devam ediyor. Corona virüsü salgını 'in ardından 'ya sıçradı. Öte yandan oyuncular ise hala karantinada. İşte haberin detayları.

    Barcelona'da korona alarmı!

    La Vanguardia'da yer alan habere göre; Katalan ekibinin sağlık ekibinin başında bulunan Ramon Canal ve hentbol takımının doktoru Josep Antoni Gutierrez, corona virüsü belirtileri sebebiyle hastaneye kaldırıldı.

    Test sonuçlarının pozitif çıkmasının ardından karantina alınan her iki ismin tedavilerine başlandığı belirtildi.

    TÜM FUTBOLCULAR KARANTİNADA

    Futbolcuların yaklaşık bir haftadır karantinada olduğu bilinirken diğer branşlar da dahil olmak üzere henüz corona virüsü testi pozitif çıkan bir sporcu bulunmuyor.

    KORONA İSPANYA'YI DA KIRIP GEÇİRİYOR

    İspanya'da verilen son bilgilere göre son 24 saatte kovid-19 nedeniyle 655 kişi yaşamını yitirdi. Ülkedeki toplam vaka sayısı 56.188'e yükselirken, toplam hayatını kaybeden kişi sayısı ise 4.089'a çıktı.

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