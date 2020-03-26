La Vanguardia'da yer alan habere göre; Katalan ekibinin sağlık ekibinin başında bulunan Ramon Canal ve hentbol takımının doktoru Josep Antoni Gutierrez, corona virüsü belirtileri sebebiyle hastaneye kaldırıldı.

Test sonuçlarının pozitif çıkmasının ardından karantina alınan her iki ismin tedavilerine başlandığı belirtildi.

TÜM FUTBOLCULAR KARANTİNADA

Futbolcuların yaklaşık bir haftadır karantinada olduğu bilinirken diğer branşlar da dahil olmak üzere henüz corona virüsü testi pozitif çıkan bir sporcu bulunmuyor.

KORONA İSPANYA'YI DA KIRIP GEÇİRİYOR

İspanya'da verilen son bilgilere göre son 24 saatte kovid-19 nedeniyle 655 kişi yaşamını yitirdi. Ülkedeki toplam vaka sayısı 56.188'e yükselirken, toplam hayatını kaybeden kişi sayısı ise 4.089'a çıktı.