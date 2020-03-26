Koronavirüs tüm dünyayı etkisi altına almaya devam ederken, sezon sonu için transfer çalışmaları da gizliden gizliye yürüyor, tüm olumsuz şartlara rağmen kulüpler gelecek planları yapıyor.

Fanatik'in haberine göre İtalyan basınının Galatasaray ve yıldız forvet Mario Balotelli'yle transfer görüşmelerine başladığını yazmasının ardından, dünyaca ünlü menajer Mino Raiola açıklamalarda bulundu. "Şu an transfer konuşulacak bir zamanda değiliz" diyen Raiola, "Sezon sonu oturulur, konuşulur ancak şu an transferle ilgili bir yorum yapamam. Önemli ve zor günlerden geçiyoruz." yorumunu yaptı ve transfer iddialarını reddetmedi.