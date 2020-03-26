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    • 26.03.2020 15:34
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    'dan Balotelli bombası! Menajeri resmen açıkladı

    Yeni sezon için kadrosunu güçlendirmek isteyen 'da transfer çalışmaları sürüyor. İtalyan basını dünyaca ünlü golcü Balotelli'nin Galatasaray'la görüştüğünü iddia ederken, golcü futbolcunun menajeri Mino Raiola'dan transfer söylentilerine ilişkin açıklama geldi.

    Koronavirüs tüm dünyayı etkisi altına almaya devam ederken, sezon sonu için transfer çalışmaları da gizliden gizliye yürüyor, tüm olumsuz şartlara rağmen kulüpler gelecek planları yapıyor.

    Fanatik'in haberine göre İtalyan basınının ve yıldız forvet 'yle transfer görüşmelerine başladığını yazmasının ardından, dünyaca ünlü menajer Mino Raiola açıklamalarda bulundu. "Şu an transfer konuşulacak bir zamanda değiliz" diyen Raiola, "Sezon sonu oturulur, konuşulur ancak şu an transferle ilgili bir yorum yapamam. Önemli ve zor günlerden geçiyoruz." yorumunu yaptı ve transfer iddialarını reddetmedi.

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