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    • Spor
    • 26.03.2020 14:17
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    • 26.03.2020 14:33
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    17 yıl önce 'da açılan 'Corona virüsü bulaştı' pankartı ağızları açık bıraktı

    Çin'de ortaya çıkan corona virüsü en çok 'yı vurdu. İtalya'da corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 7.500'ü geçmiş durumda. Dünyada salgından en çok can kaybı veren ülke olan İtalya'da 17 yıl önce açılan bir pankart konuşuluyor. Birazdan göreceğiniz bu pankart tesadüften öte. İtalya'da attığı gollerle Catanzaro ekibini sırtlayan için taraftarların, 16 yıl önce tribünde 'Corona virüsü bulaştı' yazılı bir pankart açtıkları ortaya çıktı.

    Tesadüfün bu kadar! 16 yıl önce İtalya'da corona...

    Korona virüs dünya çapında tüm organizasyonları da vurdu. Bunların başında spor organizasyonları geliyor. Özellikle 'yı etkisi altına alan korona virüs yüzünden Avrupa'da ligler ertelendi.

    KORONA RAKİPLERİN KABUSU

    2003-04 sezonunda Serie B takımlarından Catanzaro'nun forveti , attığı gollerle taraftarın sevgilisi rakiplerin kabusu haline gelmişti. Catanzaro taraftarı ise çok sevdikleri futbolcu için 'Corona virüsü bulaştı' yazılı bir pankart hazırlamışlardı.

    KOVID 19 - 19 GOL ATARAK ÜST LİGE TAŞIMIŞTI

    Rakip takımları virüs gibi etkileyerek bozduğu imasında bulunulan Giorgio Corona'nın, takımını şampiyon yapıp bir üst lige taşıdığı performansında sezonu 19 golle tamamlaması da ilginç bir tesadüf olarak ortaya çıktı.

    Aradan geçen uzun yılların ardından koronavirüs, bir pandemi olarak dünyayı saracak ve virüse Kovid-19 denilecekti.

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