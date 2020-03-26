Korona virüs dünya çapında tüm organizasyonları da vurdu. Bunların başında spor organizasyonları geliyor. Özellikle İtalya'yı etkisi altına alan korona virüs yüzünden Avrupa'da ligler ertelendi.

KORONA RAKİPLERİN KABUSU

2003-04 sezonunda Serie B takımlarından Catanzaro'nun forveti Giorgio Corona, attığı gollerle taraftarın sevgilisi rakiplerin kabusu haline gelmişti. Catanzaro taraftarı ise çok sevdikleri futbolcu için 'Corona virüsü bulaştı' yazılı bir pankart hazırlamışlardı.

KOVID 19 - 19 GOL ATARAK ÜST LİGE TAŞIMIŞTI

Rakip takımları virüs gibi etkileyerek bozduğu imasında bulunulan Giorgio Corona'nın, takımını şampiyon yapıp bir üst lige taşıdığı performansında sezonu 19 golle tamamlaması da ilginç bir tesadüf olarak ortaya çıktı.

Aradan geçen uzun yılların ardından koronavirüs, bir pandemi olarak dünyayı saracak ve virüse Kovid-19 denilecekti.