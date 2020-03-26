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    • Spor
    • 26.03.2020 Gazete
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    ’ın coronavirüs testi pozitif çıktı

    'ın golcü futbolcusu , coronavirüsü salgınıyla ilgili bir açıklama yayınladı. Burak Yılmaz, ve 'a geçmiş olsun dileklerini iletirken, Başkanı 'ın da testinin pozitif çıktığını açıkladı.

    Gümüşdağ’ın testi de pozitif
    Beşiktaş'ın golcü futbolcusu , coronavirüsü salgınıyla ilgili bir açıklama yayınladı. Burak Yılmaz, ve 'a geçmiş olsun dileklerini iletirken, Başkanı 'ın da testinin pozitif çıktığını açıkladı.



    YİNE BAŞARACAĞIZ
    Tecrübeli     oyuncu, "Yakın çevremde Fatih hocam, Göksel abim, Abdürrahim abim ve Şükran ablam bu virüsü yenmek üzere. Biz Millet olarak bu güne kadar inandığımız her şeyi başardık.

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