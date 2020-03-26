Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Burak Yılmaz, coronavirüsü salgınıyla ilgili bir açıklama yayınladı. Burak Yılmaz, Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'a geçmiş olsun dileklerini iletirken, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın da testinin pozitif çıktığını açıkladı.
YİNE BAŞARACAĞIZ
Tecrübeli oyuncu, "Yakın çevremde Fatih hocam, Göksel abim, Abdürrahim abim ve Şükran ablam bu virüsü yenmek üzere. Biz Millet olarak bu güne kadar inandığımız her şeyi başardık.
YİNE BAŞARACAĞIZ
Tecrübeli oyuncu, "Yakın çevremde Fatih hocam, Göksel abim, Abdürrahim abim ve Şükran ablam bu virüsü yenmek üzere. Biz Millet olarak bu güne kadar inandığımız her şeyi başardık.
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