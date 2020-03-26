Kartal'da yabancı oyucuların büyük kısmı coronavirüs salgını nedeniyle ülkelerine dönmek istiyor… Başta Hollandalı oyuncu Jeremain Lens olmak üzere Siyah-Beyazlı futbolcuların yöneticilerle sürekli görüştüğü öğrenildi...
FLAMENGO DOUGLAS'I ALMAK İSTİYOR
Beşiktaş'a transfer olduktan sonra bir türlü istenileni veremeyen Brezilyalı oyuncu Douglas'ı ülkesinin takımlarından Flamengo transfer etmek istiyor.
FLAMENGO DOUGLAS'I ALMAK İSTİYOR
Beşiktaş'a transfer olduktan sonra bir türlü istenileni veremeyen Brezilyalı oyuncu Douglas'ı ülkesinin takımlarından Flamengo transfer etmek istiyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.