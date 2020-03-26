Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 26.03.2020 Gazete
    ABONE OL

    'ta yabancılar ülkelerine dönmek için baskı kuruyor

    'da yabancı oyucuların büyük kısmı coronavirüs salgını nedeniyle ülkelerine dönmek istiyor… oyuncu olmak üzere Siyah-Beyazlı futbolcuların yöneticilerle sürekli görüştüğü öğrenildi...

    Yabancılar baskı kuruyor
    Kartal'da yabancı oyucuların büyük kısmı coronavirüs salgını nedeniyle ülkelerine dönmek istiyor… oyuncu olmak üzere Siyah-Beyazlı futbolcuların yöneticilerle sürekli görüştüğü öğrenildi...

    FLAMENGO DOUGLAS'I ALMAK İSTİYOR
    'a olduktan sonra bir türlü istenileni veremeyen Brezilyalı oyuncu Douglas'ı ülkesinin takımlarından Flamengo transfer etmek istiyor.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Spor Beşiktaş'ta yabancılar ülkelerine dönmek için baskı kuruyor
    Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri