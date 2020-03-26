Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 26.03.2020 Gazete
    ABONE OL

    Çok güzel hareketler! Spor dünyası coronavirüse karşı tek yürek oldu...

    ’un yıldızı ve ünlü menajer 2 ünitesi bağışlayacak. ’nın yıldızı Mes si ve M.City’nin hocası Guardiola da coronavirüs ile savaşta 1 milyon Euro bağışladı.



    Spor     dünyası coronavirüse karşı tek yürek oldu. Ünlü futbolcular, teknik adamlar ve menajerler bağış yaptıklarını açıkladı... Dünyayı saran coronavirüs için ilk günden beri çok duyarlı olan Juventuslu yıldız Cristiano Ronaldo ve ünlü menajer Jorge Mendes Portekiz'e iki yoğun bakım ünitesi bağışladıklarını açıkladı...



    Ronaldo ile birlikte dünyanın en iyi iki oyuncusu olarak kabul edilen Barcelona'nın yıldız futbolcusu Lionel Messi de coronavirüsle mücadele eden bir başka isim. Arjantinli yıldız İspanya'da birçok konuda sıkıntı yaşayan hastanelere ihtiyaçların alınabilmesi adına 1 milyon Euro'luk bağış yaptı.



    M.City'nin Teknik Direktörü Guardiola Portekiz'e 500, İspanya'ya da 500 bin Euro olmak üzere toplam 1 milyon Euro bağış yaptı.



    B.Münih'in yıldızı Robert Lewandowski de geçen hafta 1 milyon Euro bağış yapmıştı.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Spor Çok güzel hareketler! Spor dünyası coronavirüse karşı tek yürek oldu...
    Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri