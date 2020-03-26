Çok güzel hareketler! Spor dünyası coronavirüse karşı tek yürek oldu...





Ronaldo ile birlikte dünyanın en iyi iki oyuncusu olarak kabul edilen Barcelona'nın yıldız futbolcusu Lionel Messi de coronavirüsle mücadele eden bir başka isim. Arjantinli yıldız İspanya'da birçok konuda sıkıntı yaşayan hastanelere ihtiyaçların alınabilmesi adına 1 milyon Euro'luk bağış yaptı.