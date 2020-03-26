Çok güzel hareketler! Spor dünyası coronavirüse karşı tek yürek oldu...

Spor dünyası coronavirüse karşı tek yürek oldu. Ünlü futbolcular, teknik adamlar ve menajerler bağış yaptıklarını açıkladı... Dünyayı saran coronavirüs için ilk günden beri çok duyarlı olan Juventuslu yıldız Cristiano Ronaldo ve ünlü menajer Jorge Mendes Portekiz'e iki yoğun bakım ünitesi bağışladıklarını açıkladı...
Ronaldo ile birlikte dünyanın en iyi iki oyuncusu olarak kabul edilen Barcelona'nın yıldız futbolcusu Lionel Messi de coronavirüsle mücadele eden bir başka isim. Arjantinli yıldız İspanya'da birçok konuda sıkıntı yaşayan hastanelere ihtiyaçların alınabilmesi adına 1 milyon Euro'luk bağış yaptı.
M.City'nin Teknik Direktörü Guardiola Portekiz'e 500, İspanya'ya da 500 bin Euro olmak üzere toplam 1 milyon Euro bağış yaptı.
B.Münih'in yıldızı Robert Lewandowski de geçen hafta 1 milyon Euro bağış yapmıştı.
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