Göksel Gümüşdağ kimdir? Göksel Gümüşdağ kaç yaşında, nereli? Medipol Başakşehir futbol kulübü başkanı Göksel Gümüşdağ kimdir sorusuna yanıt aranıyor. Göksel Gümüşdağ eşi kimdir? Gümüşdağ'ın ve eşinin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı açıklandı. Başakşehir, dün yaptığı açıklamada Göksel Gümüşdağ'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin ilkinin negatif çıktığı ancak ikinci test sonuçlanana kadar hastanede gözetim altında tutulacağı duyurmuştu.
GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ SON DURUM!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Göksel Gümüşdağ'ı telefonla arayarak sağlık durumunu öğrendi ve geçmiş olsun dileklerini iletmişti.
BAŞAKŞEHİR'DEN AÇIKLAMA
"Başkanımız Göksel Gümüşdağ'ın ilk test sonucunun negatif çıkmasına rağmen yarın akşam saatlerinde kesinleşecek olan ikinci test sonuçları çıkana kadar hastanede koruma amaçlı izolasyon altında kalacağını, sağlık durumunun iyi ve takip altında olduğunu kamuoyuna duyururuz."
GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ KİMDİR?
Göksel Gümüşdağ, 10 Ekim 1972 tarihinde İstanbul'da doğdu. Anadolu Üniversitesi İktisat ve Bilgi Üniversitesi İşletme bölümü mezunu olan Gümüşdağ, Gümüşdağ Elektronik San. Ve Tic. LTD'nin Yönetim kurulu başkanıdır. Bir dönem İBB Spor başkanlığı yapan Gümüşdağ, 2011 yılında Mehmet Ali Aydınlar'ın TFF Başkanı olmasının ardından TFF Başkan vekili olmuş fakat Mehmet Ali Aydınlar'ın istifa etmesinin ardından o da istifa etmiştir. Evli ve 2 çocuk sahibi Göksel Gümüşdağ İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis 2. Başkan Vekilliği ile birlikte Kulüpler Birliği Vakfı'nın Başkanlığını yapmaktadır. 2014 yılında Süper Lig takımlarından İstanbul Başakşehir'in başkanı seçilmiştir. Halen İstanbul Bilgi Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyesidir.
GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ EŞİ KİMDİR?
Gümüşdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın yeğeni Müge Gülbaran ile evlidir ve 2 çocuk babasıdır.
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