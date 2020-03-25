Göksel Gümüşdağ kimdir? Göksel Gümüşdağ kaç yaşında, nereli? Medipol Başakşehir futbol kulübü başkanı Göksel Gümüşdağ kimdir sorusuna yanıt aranıyor. Göksel Gümüşdağ eşi kimdir? Gümüşdağ'ın ve eşinin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı açıklandı. Başakşehir, dün yaptığı açıklamada Göksel Gümüşdağ'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin ilkinin negatif çıktığı ancak ikinci test sonuçlanana kadar hastanede gözetim altında tutulacağı duyurmuştu.

GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ SON DURUM!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Göksel Gümüşdağ'ı telefonla arayarak sağlık durumunu öğrendi ve geçmiş olsun dileklerini iletmişti.

BAŞAKŞEHİR'DEN AÇIKLAMA

"Başkanımız Göksel Gümüşdağ'ın ilk test sonucunun negatif çıkmasına rağmen yarın akşam saatlerinde kesinleşecek olan ikinci test sonuçları çıkana kadar hastanede koruma amaçlı izolasyon altında kalacağını, sağlık durumunun iyi ve takip altında olduğunu kamuoyuna duyururuz."