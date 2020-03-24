Sezona şampiyonluk parolası ile başlayan Fenerbahçe ligin ikinci yarısında aldığı kötü sonuçlarla şampiyonluk yarışında geri kalmıştı.
Corona virüsü nedeniyle lige ara verilmesinin ardından Fenerbahçe transfer çalışmalarına da başladı.
Eski futbolcusu Gökhan Gönül'ü kadrosuna katmak için çalışmalarını hızlandıran sarı-lacivertliler yıldız futbolcuya 1+1 yıllık sözleşme teklif etmeye hazırlanıyor.
CANER ERKİN İÇİN GİRİŞİMLER BAŞLADI
Ajansspor'un haberine göre Fenerbahçe, Gökhan Gönül'ün ardından Caner Erkin için de harekete geçti.
Sarı-lacivertliler Fenerbahçe forması ile 213 maça çıkan tecrübeli futbolcuya 2-1 yıllık sözleşme teklif edecek.
CANER ERKİN'İN BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE KARİYERİ
Beşiktaş
117 maç
5 gol
28 asist
Fenerbahçe
213 maç
16 gol
48 asist
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