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    • 24.03.2020 20:25
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    • 24.03.2020 20:25
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    Kanarya harekete geçti: 'den sonra 'e de teklif götürecek

    Koronavirüs salgınına rağmen devleri gelecek sezonun planlamasını yapmaya devam ediyor. Bu sezon şampiyonluğu mucizelere bırakan 'den sonra eski futbolcusu 'e de teklif yapmaya hazırlanıyor. Sezon sonunda ile sözleşmesi bitecek yıldız futbolcuya 2+1 yıllık sözleşme teklif edilecek.

    Kanarya eski yıldızı için harekete geçti

    Sezona şampiyonluk parolası ile başlayan ligin ikinci yarısında aldığı kötü sonuçlarla şampiyonluk yarışında geri kalmıştı.

    Corona virüsü nedeniyle lige ara verilmesinin ardından Fenerbahçe transfer çalışmalarına da başladı.

    Eski futbolcusu 'ü kadrosuna katmak için çalışmalarını hızlandıran sarı-lacivertliler yıldız futbolcuya 1+1 yıllık sözleşme teklif etmeye hazırlanıyor.

    CANER ERKİN İÇİN GİRİŞİMLER BAŞLADI
    Ajansspor'un haberine göre Fenerbahçe, Gökhan Gönül'ün ardından için de harekete geçti.

    Sarı-lacivertliler Fenerbahçe forması ile 213 maça çıkan tecrübeli futbolcuya 2-1 yıllık sözleşme teklif edecek.



    CANER ERKİN'İN VE FENERBAHÇE KARİYERİ

    Beşiktaş

    117 maç
    5 gol
    28 asist

    Fenerbahçe

    213 maç
    16 gol
    48 asist

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