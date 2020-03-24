



Gökhan Gönül 9 yıl boyunca giydiği Sarı- Lacivertli forma ile önemli başarılara imza attı. Tecrübeli sağ bek 2007 yılında takıma gelir gelmez direkt 11'deki yerini almayı başarmış, Fenerbahçe ile 2 kez lig ve 2 kez de kupa şampiyonluğu yaşamıştı.