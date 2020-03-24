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    • Spor
    • 24.03.2020 Gazete
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    Gel u Fener'de bırak! için devreye girdi...

    yönetimi, ’la henüz sözleşme yenilemeyen eski oyuncusu için devreye girdi. Taraftarın Beşiktaş'a gitmesine rağmen tepki göstermediği yıldız oyuncuya 1+1 yıllık teklif yaptı.



    Yeni     sezon hazırlıklarına hoca işini büyük ölçüde çözüme kavuşturarak başlayan F.Bahçe'den önemli bir hamle geldi. Sarı-Lacivertli yönetim 3 yıl önce sürpriz bir şekilde Beşiktaş'a transfer olan Gökhan Gönül için devreye girdi.

    TEKLİF 1+1 YILLIK
    Beşiktaş'la henüz sözleme yenilemeyen Gökhan Gönül'e Sarı-Lacivertli yönetim menajeri aracılığıyla 1+1 yıllık teklif yapıldı.



    9 YIL ÇUBUKLUYU GİYDİ
    34 yaşındaki oyuncuya "Gel futbolu Fenerbahçe'de bırak" mesajı da iletildi. 9 yıl Sarı-Lacivertli formayı giydikten sonra Beşiktaş'a transfer olan Gökhan'a taraftar fazla tepki göstermemişti.



    CEVABI BEKLENİYOR
    Gökhan, geçen sezon Vodafone Park'ta F.Bahçe'ye gol atmasına rağmen sevinç gösterisi yapmamıştı. Tecrübeli sağ bekin teklife kısa bir süre içİnde yanıt vermesi bekleniyor.



    Gökhan Gönül 9 yıl boyunca giydiği Sarı- Lacivertli forma ile önemli başarılara imza attı. Tecrübeli sağ bek 2007 yılında takıma gelir gelmez direkt 11'deki yerini almayı başarmış, Fenerbahçe ile 2 kez lig ve 2 kez de kupa şampiyonluğu yaşamıştı.

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