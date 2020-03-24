Fatih Terim son durum nedir? Ünlü teknik adam Fatih Terim koronavirüse yakalandığını Twitter hesabından duyurdu. Bu gelişmenin ardından Fatih Terim yaşı merak konusu oldu. Fatih Terim yaşı kaç? Fatih Terim eşi kim, kaç çocuğu var? Yalnızca hafif bir öksürük şikayeti bulunduğu öğrenilen Fatih Terim'in testin pozitif çıkması üzerine dün akşam hemen özel bir hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi. Terim'in kızı Buse Terim Bahçekapılı da sosyal medyadan bir mesaj paylaştı.
FATİH TERİM SON DURUM NEDİR?
Deneyimli çalıştırıcı, testlerinin pozitif çıkmasının ardından Beşiktaş Ulus'ta bulunan özel bir hastanede tedavi altına alındı.
Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce de hastaneye giderek 66 yaşındaki Terim'in durumunu yakından takip ediyor. Fatih Terim'in yalnızca hafif bir öksürük şikayeti bulunduğu öğrenildi.
KIZI BUSE TERİM BAHÇEKAPILI'DAN AÇIKLAMA
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Fatih Terim'in hastanede tedavisi sürerken, tecrübeli teknik adamın kızı Buse Terim Bahçekapılı, babasının durumunun iyi olduğunu açıkladı.
Buse Terim Bahçekapılı, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Hem merak edenler hem de bu mecrada bu kadar takipçi varken birkaç bilgilendirme yapmak istiyorum. Bunun görevim olduğunu düşünüyorum. Babam şu anda iyi, hastanede tedavi altında." ifadelerini kullandı.
Babasının kronik rahatsızlığının bulunmamasının ve sigara içmemesinin bir avantaj olduğunu kaydeden Bahçekapılı, "Bunun dışında bekleyeceğiz. Umuyorum her şey iyi olacak ve oradan çok güçlü çıkacak. Tüm iyi dilekleriniz ve mesajlarınız için çok çok teşekkür ediyorum. Mümkünse evden çıkmayın. Lütfen evinizde kendinizi izole edin. Bu hastalığı başkalarına bulaştırma riskini en aza indirin. İnanın bana ailenizden birine bir şey olursa yanına gidemezsiniz, yasak. Öpemezsiniz, kata bile çıkamazsınız. O yüzden bunu düşünün, hayal edin. Çok sevdiğiniz birine bir şey olduğunda yanına gidememeyi ve dokunamamayı düşünün." şeklinde görüş belirtti.
Herkesin dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Bahçekapılı, "Lütfen düşünerek hareket edin. Elimden geldiği kadar buradan bilgilendirme yapacağım. Umuyorum ülkece bu süreci minimum hasarla atlatırız." değerlendirmesinde bulundu.
FATİH TERİM YAŞI KAÇ?
66 yaşındaki Fatih Terim aslen Adanalı ve 1982 yılından beri Fulya Terim ile evli. Fatih Terim'in Buse ve Merve adında kızı var. Buse Terim Volkan Bahçekapılı ile evli ve 2 çocuğu var. Büyük kızı Merve ise Ahmet Baran Çetin ile evli çiftin bir erkek çocukları var.
BUSE TERİM KİMDİR?
Buse Terim, 21 Ağustos 1990 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Annesi Fulya Terim, babası Teknik Direktör Fatih Terim'dir. Merve adında ablası vardır. Okuduğu Yüzyıl Işıl Koleji'nden 2007 yılında mezun oldu. 2011 yılında da New York Fashion Institute of Technology'de Moda Pazarlama ve Yöneticiliği bölümünü bitirdi. Burberry, Dolce&Gabana, Elle Dergisi ve Ralph Lauren gibi markalarda staj yaptı. Mezuniyetinin ardından çok sevdiği New York'u terk ederek İstanbul'a döndü.
Hobi olarak öğrencilik yıllarında başladığı moda blogger'lığını daha profesyonel bir platforma taşımak için kolları sıvadı. Blogunda stil ipuçlarından sezonun trendlerine kadar her şeyi incelerken, bir yandan da ünlülerin gardıroplarına girerek stillerini inceliyor ve 'her karakter ayrı bir gardrop'tur mantığı ile çalışıyor.
New York, Paris, Milano, Londra gibi uluslararası moda sektörünün en prestijli moda haftalarına düzenli olarak katılarak tecrübelerini hem kendi websitesinde, hem de konuk yazar olarak Türkiye'nin en çok takip edilen gazete ve dergilerinde okuyucularına aktarıyor.
Öğrenmekten vazgeçmeyen Buse Terim'in, Moda Haftalarında sokaklarda stil gözlemleri yapmak ise en keyifli özel zevkidir.
Kendini yenilemek ve dijital dünyanın sağladığı özgürlüğü Buse'ce bir vizyonla birleştirmek için çabalayan Buse Terim, kısa süre önce tamamen yenilediği www.buseterim.com.tr 'de Türkiye'nin en çok takip edilen moda figürü olma özelliğini sürdürüyor.
Buse Terim, 16 Mayıs 2014 tarihinde Volkan Bahçekapılı ile evlendi. Soma faciasıyla ertelenen düğün 6 Haziran 2014 tarihinde yapıldı.
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