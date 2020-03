FATİH TERİM YAŞI KAÇ?

66 yaşındaki Fatih Terim aslen Adanalı ve 1982 yılından beri Fulya Terim ile evli. Fatih Terim'in Buse ve Merve adında kızı var. Buse Terim Volkan Bahçekapılı ile evli ve 2 çocuğu var. Büyük kızı Merve ise Ahmet Baran Çetin ile evli çiftin bir erkek çocukları var.

BUSE TERİM KİMDİR?

Buse Terim, 21 Ağustos 1990 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Annesi Fulya Terim, babası Teknik Direktör Fatih Terim'dir. Merve adında ablası vardır. Okuduğu Yüzyıl Işıl Koleji'nden 2007 yılında mezun oldu. 2011 yılında da New York Fashion Institute of Technology'de Moda Pazarlama ve Yöneticiliği bölümünü bitirdi. Burberry, Dolce&Gabana, Elle Dergisi ve Ralph Lauren gibi markalarda staj yaptı. Mezuniyetinin ardından çok sevdiği New York'u terk ederek İstanbul'a döndü.