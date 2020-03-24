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    • Spor
    • 24.03.2020 Gazete
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    ’ı ürküten tablo! Yönetim ve çözüm arıyor...

    , Atiba, , , Domagoj Vida ve gibi kilit isimler yaş oranını artırdı. Yönetim gençleştirme planları kuruyor.

    Kartal’ı ürküten tablo
    Beşiktaş'ta yönetim düşünceli… Takımda yaşı 30 ve üzerinde toplam 8 oyuncu var. Atiba (36) ile ilk sırada yer alırken onu (34), Burak (34), Lens (32), Boateng(32), Caner (31), Vida (30) ve Victor Ruiz (30) takip ediyor. Bu oyuncuların hepsi de kilit isimler.



    GENÇLEŞTİRME OPERASYONU VAR
    Yönetim ve bir yandan bu futbolcuların kalmasını isterken diğer taraftan da takımın gençleştirilmesi için nasıl bir yol izleneceğini görüşmeler yaparak tartışıyor.

    ALTERNATİF İSİMLER İZLENİYOR
    Ayrıca ekonomik nedenlerden dolayı köşeye sıkışmış olan Siyah-Beyazlı yönetim yine de genç oyunculardan kurulu alternatif bir liste oluşturdu. Bu
    futbolcular sürekli izleniyor.




    ÜCRETLERDE İNDİRİM İSTENECEK
    Beşiktaş sözleşmeleri bitecek olan Atiba, Gökhan Gönül ve 'le kesin olarak anlaşmayı planlarken özellikle Gökhan ve Caner'in yıllık ücretlerinde indirim de isteyecek.



    Gökhan Gönül - Caner Erkin




    'ın 34 yaşındaki golcüsü Burak'ın kulübüyle 1 yıllık sözleşmesi var.

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