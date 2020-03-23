Fatih Terim'in koronavirüs testi pozitif çıktı! Spor kulüplerinden geçmiş olsun mesajı yağdı
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakalandığını açıkladı. Gelişmeyi sosyal medya hesabından duyuran Terim, "Bugün yapılan test sonuçlarına göre Corona Virüs sonucum pozitif çıkmıştır. Hastanede emin ellerdeyim. Merak etmeyin. En kısa zamanda haberleşmek üzere..." ifadelerini kullandı. Terim'in mesajının ardından spor kulüplerinden Terim'e destek ve gemiş olsun mesajları geldi.
23.03.2020 23:10
- Son Güncelleme: 23.03.2020 23:10
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