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Fatih Terim'in koronavirüs testi pozitif çıktı! Spor kulüplerinden geçmiş olsun mesajı yağdı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakalandığını açıkladı. Gelişmeyi sosyal medya hesabından duyuran Terim, "Bugün yapılan test sonuçlarına göre Corona Virüs sonucum pozitif çıkmıştır. Hastanede emin ellerdeyim. Merak etmeyin. En kısa zamanda haberleşmek üzere..." ifadelerini kullandı. Terim'in mesajının ardından spor kulüplerinden Terim'e destek ve gemiş olsun mesajları geldi.

23.03.2020 23:10 - Son Güncelleme: 23.03.2020 23:10
Fatih Terim'in koronavirüs testi pozitif çıktı! Spor kulüplerinden geçmiş olsun mesajı yağdı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakalandığını açıkladı.

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Fatih Terim'in koronavirüs testi pozitif çıktı! Spor kulüplerinden geçmiş olsun mesajı yağdı

Gelişmeyi sosyal medya hesabından duyuran Terim, "Bugün yapılan test sonuçlarına göre Corona Virüs sonucum pozitif çıkmıştır. Hastanede emin ellerdeyim. Merak etmeyin. En kısa zamanda haberleşmek üzere..." ifadelerini kullandı.

Fatih Terim'in koronavirüs testi pozitif çıktı! Spor kulüplerinden geçmiş olsun mesajı yağdı

Terim'in mesajının ardından spor kulüplerinden Terim'e destek ve gemiş olsun mesajları geldi. Galatasaray, Trabzonspor, Fenerbahçe ve Beşiktaş başta olmak üzere süper lig ekipleri Terim'e sosyal medya üzerinden geçmiş olsun dikelerini iletti.

İşte kulüplerin destek mesajları:

Fatih Terim'in koronavirüs testi pozitif çıktı! Spor kulüplerinden geçmiş olsun mesajı yağdı
Fatih Terim'in koronavirüs testi pozitif çıktı! Spor kulüplerinden geçmiş olsun mesajı yağdı
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