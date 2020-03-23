Fatih Terim'in koronavirüs testi pozitif çıktı! Spor kulüplerinden geçmiş olsun mesajı yağdı

Terim'in mesajının ardından spor kulüplerinden Terim'e destek ve gemiş olsun mesajları geldi. Galatasaray, Trabzonspor, Fenerbahçe ve Beşiktaş başta olmak üzere süper lig ekipleri Terim'e sosyal medya üzerinden geçmiş olsun dikelerini iletti.

İşte kulüplerin destek mesajları: