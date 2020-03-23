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    • Spor
    • 23.03.2020 21:36
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    • 23.03.2020 21:43
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    Son dakika: 'ye koronavirüs (Kovid-19) engeli

    Son dakika haberine göre Çin'in Wuhan kentinden dünyaya yayılan koronavirüs salgını spor organizasyonlarını etkilemeye devam ediyor. üyesi Dick Pound, 'nin ertelendiğini açıkladı.

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