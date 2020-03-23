Son dakika: Tokyo 2020'ye koronavirüs (Kovid-19) engeli
Son dakika haberine göre Çin'in Wuhan kentinden dünyaya yayılan koronavirüs salgını spor organizasyonlarını etkilemeye devam ediyor. Olimpiyat Komitesi üyesi Dick Pound, Tokyo 2020'nin ertelendiğini açıkladı.
Çin'in Wuhan kentinden dünyaya yayılan koronavirüs salgını spor organizasyonlarını etkilemeye devam ediyor. Olimpiyat Komitesi üyesi Dick Pound, Tokyo 2020'nin bir yıl ertelendiğini açıkladı.
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