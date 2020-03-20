Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 21.03.2020 00:56
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.03.2020 00:56
    ABONE OL

    Son dakika: 'dan flaş kararı: Adı değişmeyecek

    Son dakika haberi! , 2021'e ertelenen 16. Avrupa Futbol Şampiyonası'nın adının olarak kalacağı konusundaki açıklamanın, kazara yapıldığını belirtti.

    UEFA'dan flaş EURO 2020 kararı

    , 2021'e ertelenen 16. Avrupa Futbol Şampiyonası'nın adının olarak kalacağı konusundaki açıklamanın, kazara yapıldığını belirtti.

    UEFA'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Hata için özür dileriz. 2021'de düzenlenecek Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ismi hakkında henüz bir karar verilmedi. Önceki açıklama kazara yapıldı." denildi.

    Daha önce kullanılan, "Şampiyonanın 60. yılına yakışır biçimde, planlandığı gibi 12 farklı ülkenin ev sahipliğinde yapılacağına inanıyoruz. İsmi de EURO 2020 olarak kalacak." ifadesinin de yer aldığı açıklama, UEFA'nın internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından kaldırıldı.

    EURO 2020, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 11 Haziran-11 Temmuz 2021 tarihlerine ertelenmişti.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Spor Son dakika: UEFA'dan flaş EURO 2020 kararı: Adı değişmeyecek
    Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri