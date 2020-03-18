Tüm dünyayı etkisi altına alan coronavirüs kabusunun ardından UEFA'dan beklenen karar dün çıktı... 12 Haziran- 12 Temmuz 2020 tarihlerinde düzenlenmesi planlanan Euro 2020'nin 1 yıl ertelenerek 11 Haziran-11 Temmuz 2021 tarihlerinde yapılması kararlaştırıldı.
1 YIL ERTELEME KARARI ALINDI
Dün 55 üye ülke federasyonunun yetkilileri ile görüntülü konferans düzenleyen UEFA, Euro 2020'nin durumunu oylamaya sundu. Ardından da 1 yıllık erteleme kararı resmi siteden açıklandı.
TÜM ÜLKELER DESTEK VERDİ
UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, "55 federasyon, başkanları ve genel sekreterleri ile yürütme komitesindeki meslektaşlarıma destek ve akıllıca kararları için teşekkür ederim" dedi.
BİR ERTELEME TALEBİ DE FIFA'DAN
Euro 2020'nin ertelenmesi sonrası FIFA Başkanı Gianni Infantino, yeni tip coronavirüs tehdidi nedeniyle 2021 Dünya Kulüpler Kupası'nın ertelenmesi talebinde bulunacağını belirtti.
KAYIP TAM 2 MİLYAR EURO
Euro 2020'nin erteleme kararı UEFA'yı büyük bir maddi zarara uğratacak. Turnuvanın bu yıl oynanmayacak olmasından dolayı tahmini olarak 2 milyar Euro'luk bir gelir elden gidecek.
LİGLER SEYİRCİSİZ DEVAM
Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Nisan sonuna kadar alınan 'seyircisiz' kararının devam ettiğini söyledi...
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve 1. Başkanvekili Servet Yardımcı, UEFA ile yapılan görüntülü konferans sonrası basın toplantısı düzenledi... Özdemir, "Süper Lig'in de tatil edilmesi söz konusu mu?" sorusuna, "Şu anda alınmış kararda değişiklik yok. Nisan ayının sonuna kadar seyircisiz olarak maçlar devam edecek" açıklamasını yaptı. Nihat Özdemir ayrıca, "TFF olarak Euro 2020'nin ertelenme kararına destek verdiğimizi ifade ettik. UEFA tüm yerel liglerin haziran ayı sonuna kadar bitirilmesi için bizlerden ekstra gayret istedi" şeklinde konuştu.
COPA AMERICA DA ERTELENDİ
Dünyanın birçok bölgesini etkisi altına alan coronavirüs sebebiyle spor organizasyonları tek tek erteleniyor. Bu yaz ayında düzenlenmesi planlanan Copa America da coronavirüs sebebiyle 2021 yılının Haziran ayına ertelendi. Bu karar sürpriz olarak görülmedi.
RUSYA LİGİ DE KEPENK İNDİRDİ
Virüsün en çok etkilediği Avrupa ülkelerinden Rusya da ligleri ileri bir tarihe erteledi. Bu gelişme sonrası sadece Türkiye ve Ukrayna'da futbol devam ediyor.
ÇİN LİGİ YENİDEN BAŞLIYOR
Coronavirüs salgını nedeniyle tüm ülkeler sıkıntı yaşarken sorunu aşmaya başlayan Çin'de futbol liglerinin başlayacağı tarih belli oldu. Çin Süper Ligi 18 Nisan'da başlayacak. Çin Süper Ligi'ne Qingdao Huanghai- Shijiazhuang Ever Bright karşılaşmasıyla start verilecek.
İSTANBUL'DAKİ FİNAL 27 HAZİRAN'DA
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Şampiyonlar Ligi finalinin tarihi 27 Haziran olarak belirlendi...
UEFA tarafından Euro 2020'nin ertelenmesinin ardından UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi de ertelenmişti. Bu iki büyük turnuvanın yeni final tarihleri belli oldu.
28 GÜN İLERİYE ATILDI...
İspanyol basınının servis ettiği habere göre, UEFA Avrupa Ligi final maçı 24 Haziran 2020, UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı 27 Haziran 2020 tarihine alındı. Şampiyonlar Ligi final maçı İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Şampiyonlar Ligi finalinin daha önce 30 Mayıs 2020 tarihinde oynanması belirlenmişti ancak bu tarih ileriye alındı. Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi maçlarının 2. bir emre kadar oynanmaması kararı ise şimdilik devam ediyor.
TOSUN PAŞA PAYLAŞIMI
Sakatlığı nedeniyle Euro 2020'de forma giyemeyecek olan Cenk Tosun, erteleme kararı sonrası ilginç bir paylaşım yaptı. Milli futbolcu, "Tosun Paşa" filminden bir sahne paylaşarak, Euro 2020'nin ertelenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
JESUS&MATUIDI DE YAKALANDI
Flamengo'nun hocası Jesus ve Juventuslu Matuidi'nin coronavirüs testleri pozitif çıktı
Brezilya ekibi Flamengo, Portekizli teknik adam Jorge Jesus'un coronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Juventus'ta ise Rugani'den sonra Blaise Matuidi'nin coronavirüs testi de pozitif çıktı.
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