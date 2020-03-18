



LİGLER SEYİRCİSİZ DEVAM

Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Nisan sonuna kadar alınan 'seyircisiz' kararının devam ettiğini söyledi...



Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve 1. Başkanvekili Servet Yardımcı, UEFA ile yapılan görüntülü konferans sonrası basın toplantısı düzenledi... Özdemir, "Süper Lig'in de tatil edilmesi söz konusu mu?" sorusuna, "Şu anda alınmış kararda değişiklik yok. Nisan ayının sonuna kadar seyircisiz olarak maçlar devam edecek" açıklamasını yaptı. Nihat Özdemir ayrıca, "TFF olarak Euro 2020'nin ertelenme kararına destek verdiğimizi ifade ettik. UEFA tüm yerel liglerin haziran ayı sonuna kadar bitirilmesi için bizlerden ekstra gayret istedi" şeklinde konuştu.