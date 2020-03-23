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    • 23.03.2020 17:10
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    • 23.03.2020 17:10
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    'a piyangosu!

    Koronavirüs nedeniyle futbol organizasyonlarına ara verilirken, Avrupa kulüpleri önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarına başladı. Bu doğrultuda harekete geçen Barcelona, 'ın eski yıldızı için Porto'nun kapısını çalmaya hazırlanıyor. Bu transferin gerçekleşmesi durumunda sözleşme gereği Galatasaray'ın kasasına yaklaşık 4 milyon euro (28 milyon TL) kalacağı belirtildi.

    Galatasaray'a 28 milyonluk piyango

    Koronavirüsün Avrupa futbolunu etkilemesiyle takımlar gelecek sezon için kadrolarını güçlendirme çalışmalarına başladı. İspanya basınında çıkan habere göre Barcelona, Porto forması giyen 'i transfer etmek istiyor. Bu transfer gerçekleşirse , bonservis bedelinin yüzde 10'u kasasına koyacak.

    Koronavirüs nedeniyle Avrupa'daki liglerin askıya alınmasıyla birlikte takımlar gelecek sezonun planlamasına başladı. Avrupa'da transferin gözdelerinden olan Alex Telles ile Barcelona flörtü bu yaz netlik kazanabilir. Bu transfer gerçekleşirse, Porto ile yapılan anlaşma gereği satış karının yüzde 10'u Galatasaray'ın kasasına girecek.

    Katalan basınından t, Barcelona'nın yeni sezonda Alex Telles'i transfer edeceğini yazdı. Habere göre Barcelona, bir dönem Galatasaray forması da giyen Brezilyalı savunma oyuncusu Alex Telles'i kadrosuna katmak istiyor. Porto ile olan sözleşmesi 2021 yılında bitecek olan Telles'in serbest kalma bedeli ise 40 milyon Euro...

    Bu transfer gerçekleşirse, Porto ile yapılan anlaşma gereği satış karının yüzde 10'u Galatasaray'ın kasasına girecek. Barcelona, serbest kalma bedelini ödemesi halinde Galatasaray'ın kasasına bu transferden 4 milyon Euro girecek.

    Alex Telles bu sezon çıktığı 40 maçta 8 gol atıp 5 asist yaptı. Brezilyalı futbolcunun adı Chelsea ile de uzun süredir anılıyor.

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