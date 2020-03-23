Süper Lig ekibi Alanyaspor'da başkan Hasan Çavuşoğlu A Spor'a özel açıklamalar yaptı. Çavuşoğlu, Süper Lig'in tamamlanması için ortaya atılan önerilerden biri olan playoff için değerlendirmeler yaptı. Başkan Çavuşoğlu, öneriye sıcak bakmadığını dile getirdi. Başkan Çavuşoğlu, "Kimsenin hakkı kimseye geçmesin isteriz, herkesin bir hedefi, amacı var. Benim sıcak bakmadığım bir konu play-off. Zaten bu sadece önerilerde konuşulmuş bir şey" dedi.
HIZLANDIRARAK BİTİREBİLİRİZ
Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, " Hızlandırılmış bir takvimle hafta içi ve hafta sonları lig bitebilir" dedi.
AKÇAY: BU HALİYLE BİTSİN
A.Gücü Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, "İnsan hayatı, kupalardan ve şampiyonluklardan daha değerli. Playoff çok adil olmaz. O günkü şartlarda çalışmış insanı 2-3 maça mahkum etmeniz adil olmaz. Süper Lig devam etmesin, bu haliyle bitsin" dedi.
HIZLANDIRARAK BİTİREBİLİRİZ
Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, " Hızlandırılmış bir takvimle hafta içi ve hafta sonları lig bitebilir" dedi.
AKÇAY: BU HALİYLE BİTSİN
A.Gücü Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, "İnsan hayatı, kupalardan ve şampiyonluklardan daha değerli. Playoff çok adil olmaz. O günkü şartlarda çalışmış insanı 2-3 maça mahkum etmeniz adil olmaz. Süper Lig devam etmesin, bu haliyle bitsin" dedi.
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