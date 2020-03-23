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    • 23.03.2020 16:43
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    Şoke eden iddia: borcunu hala ödemedi

    'nin geçen sezon Hollanda'dan transfer ettiği için, Hollanda temsilcisi NEC Nijmegen'e yapması gereken ödemeyi hala yapmadığı iddia edildi. Hollanda ekibinin başkanı Wilco van Schaik yaptığı açıklamada "Fenerbahçe'nin ödeme ertelemesi var" dedi.

    için flaş açıklama... Geçtiğimiz sezon Hollanda 2. Ligi ekibi NEC Nijmegen'den sarı lacivertlilere transferi gerçekleşen hakkında Başkan Wilco van Schaik, önemli bir açıklamada bulundu.

    Daha önce de Fenerbahçe'nin, Ferdi'nin bonservisini kendilerine ödemediğini belirten yönetici, bu sözlerini yinelerken De Gelderlander'a konuştu.

    NEC Nijmegen'in finansal zorluklar çektiğini ve bu parayı alma konusunda ısrar edeceklerini belirten Schaik, "Bazı kulüplerin (Fenerbahçe) ödeme ertelemesi var. Seçeneklerimizin ne olduğunu göreceğiz. Görevimiz kulübü kurtarmak. 6 Nisan'a kadar her şey durdu. Nisan'dan sonra tekrar lige başlayabiliriz. Gerekirse haftada 3 maç oynayacağız ve play-off'lar değişecek." dedi.

    Ferdi Kadıoğlu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla toplamda 23 müsabakada rol alırken 4 gol 3 asistle oynadı ve 915 dakika sahada kaldı.

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