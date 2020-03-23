Çin Ligi'nde Shandong Luneng forması giyen Belçikalı oyuncu Fellaini'nin coronavirüs testi pozitif çıktı. Böylece Belçikalı Çin'de virüse rastlanan ilk oyuncu oldu. Çin Ligi'nde Shandong Luneng forması giyen Fellaini'nin coronavirüs testi pozitif çıktı. Böylece Belçikalı Çin'de virüse rastlanan ilk oyuncu oldu.
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