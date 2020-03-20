Moralsiz Jailson’a kaptan morali

Savunmanın göbeğinde yaptığı hatalarla birçok maçta Fenerbahçe'nin canını yakan Jailson yapılan eleştirilen nedeniyle son derece moralsiz bir dönem geçiriyor. Jailson ile özel bir görüşme yapan kaptan Emre, "Sen mevkin olmamasına ve tecrüben olmamasına rağmen stoperde tüm takımın yükünü çektin. Senin kalitenin ne olduğunu hepimiz biliyoruz" dedi.
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