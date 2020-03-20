Moralsiz Jailson’a kaptan morali

göbeğinde yaptığı hatalarla birçok maçtacanını yakanyapılan eleştirilen nedeniyle son derece moralsiz bir dönem geçiriyor.ile özel bir görüşme yapan kaptan, "Sen mevkin olmamasına ve tecrüben olmamasına rağmen stoperde tüm takımın yükünü çektin. Senin kalitenin ne olduğunu hepimiz biliyoruz" dedi.