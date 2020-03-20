Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 20.03.2020 Gazete
    ABONE OL

    Moralsiz ’a kaptan morali

    göbeğinde yaptığı hatalarla birçok maçta 'nin canını yakan yapılan eleştirilen nedeniyle son derece moralsiz bir dönem geçiriyor. Jailson ile özel bir görüşme yapan kaptan , "Sen mevkin olmamasına ve tecrüben olmamasına rağmen stoperde tüm takımın yükünü çektin. Senin kalitenin ne olduğunu hepimiz biliyoruz" dedi.

    Moralsiz Jailson’a kaptan morali
    Savunmanın göbeğinde yaptığı hatalarla birçok maçta Fenerbahçe'nin canını yakan Jailson yapılan eleştirilen nedeniyle son derece moralsiz bir dönem geçiriyor. Jailson ile özel bir görüşme yapan kaptan Emre, "Sen mevkin olmamasına ve tecrüben olmamasına rağmen stoperde tüm takımın yükünü çektin. Senin kalitenin ne olduğunu hepimiz biliyoruz" dedi.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Spor Moralsiz Jailson’a kaptan morali
    Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri