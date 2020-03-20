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    • 20.03.2020 15:02
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    'den flaş koronavirüs kararı! cular evden çalışacak!

    Son dakika haberi... Koronavirüs riskinin artmasının ardından spor kulüpleri de tedbirlerini artırıyor. Kulübü, koronavirüsü salgını nedeniyle liglere ara verilmesinin ardından cuların antrenmanlarını evlerinde sürdüreceklerini duyurdu.

    Fenerbahçe evden çalışacak! Resmen açıklandı...

    Kulübü, corona virüsü salgını önlemleri kapsamında cuların antrenmanlarını evlerinde sürdüreceklerini duyurdu.

    Resmi açıklama şöyle;

    "Koronavirüs sebebiyle 2019-20 Süper Lig Cemil Usta Sezonu'na ara verilmesinin ardından Futbol A Takımımızın oyuncuları antrenmanlarını evlerinde sürdürecektir.



    Pazartesi gününden itibaren kendilerine tedarik edilen malzemelerle çalışmaya başlayacak oyuncularımız video sistem eşliğinde Bireysel Performans Uzmanımız Fatih Yıldız'ın gözetiminde antrenmanlarını yapacaktır.



    1 haftalık bu programın ardından ligin yeniden başlayacağı tarihe göre çalışma programı yeniden düzenlenecektir."

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