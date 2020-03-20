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    • Spor
    • 20.03.2020 Gazete
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     Başkanı : Çıkarımızı gözetmedik

     Başkanı alınan . Ağaoğlu, "Biz dahil 18 liglerin ertelenmesini istedi" açıklamasında bulundu.

    Çıkarımızı gözetmedik
    Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu alınan erteleme kararını değerlendirdi. Ağaoğlu, "Biz dahil 18 liglerin ertelenmesini istedi" diye konuştu.

    YALAN YAZDILAR
    Ortaya atılan bazı iddialara tepki gösteren Başkan Ağaoğlu, "Vay efendim Trabzonspor iki kulüple birlikte ertelenmeyi istememiş. Bazıları üzerimizden hem algı hem de yalan haber yaptı. Biz bu olayda hiçbir zaman çıkar gözetmedik" ifadesini kullandı.

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