Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu alınan erteleme kararını değerlendirdi. Ağaoğlu, "Biz dahil 18 liglerin ertelenmesini istedi" diye konuştu.
YALAN YAZDILAR
Ortaya atılan bazı iddialara tepki gösteren Başkan Ağaoğlu, "Vay efendim Trabzonspor iki kulüple birlikte ertelenmeyi istememiş. Bazıları üzerimizden hem algı hem de yalan haber yaptı. Biz bu olayda hiçbir zaman çıkar gözetmedik" ifadesini kullandı.
YALAN YAZDILAR
Ortaya atılan bazı iddialara tepki gösteren Başkan Ağaoğlu, "Vay efendim Trabzonspor iki kulüple birlikte ertelenmeyi istememiş. Bazıları üzerimizden hem algı hem de yalan haber yaptı. Biz bu olayda hiçbir zaman çıkar gözetmedik" ifadesini kullandı.
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