Başkanıalınan ertelemekararını değerlendirdi., "Biz dahil 18liglerin ertelenmesiniistedi" diye konuştu.Ortaya atılan bazı iddialara tepki gösteren Başkan, "Vay efendimiki kulüple birlikte ertelenmeyi istememiş. Bazıları üzerimizden hem algı hem de yalan haber yaptı. Biz bu olayda hiçbir zaman çıkar gözetmedik" ifadesini kullandı.