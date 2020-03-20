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    • 20.03.2020 15:13
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    ten ve paradan virüs bulaşır mı? Enfeksiyon hastalıkları uzmanı A Haber canlı yayınında uyardı

    Dünya genelinde 10 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olan virüsün ülkemizde de görülmesiyle birlikte sıkı tedbirler alınmaya başlandı. Virüsten uzak durmaya çalışan vatandaşlar, günlük hayatta sıkça temas ettiğimiz ve para gibi şeylerden bulaşıp bulaşmayacağını merak ediyor. . , merak edilenleri a A Haber canlı yayınında yanıtladı.


    Ülkemizde bugün itibarıyla virüse bağlı 4 can kaybı yaşanırken 359 kişide de vaka tespit edildi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Bakanlık olarak yaş sebze ve meyvelerin toptan ve perakende satışına yönelik bazı tedbirler aldıklarını belirterek, bu tedbirlerin uygulanması konusunda 81 İl Valiliğine gerekli talimatın gönderildiğini açıkladı.

    KORONAVİRÜS EKMEKTEN BULAŞIR MI?
    A Haber canlı yayınına katılan uzman isimler vatandaşları virüsten nasıl korunması gerektiği konusunda tavsiyelerde bulundu. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi . , (coronavirus) ten bulaşır mı? Virüsün ekmekten bulaşma riski nedir? Kağıt ve demir paralarla bulaşma ihtimali var mı? sorularına yanıt verdi.

    PARALARDA VİRÜS RİSK ORANI NEDİR?
    Şener; "Ekmeği poşetleme sırasında poşetin içerisine üflenmiyor ve tükürük bulaşmıyorsa, bulaş ihtimali çok yüksek değil. Sonuç itibariyle ekmek solunum yolu enfeksiyonların bulaşı anlamında daha düşük gıdalar arasında yer alıyor. Paralar ise virüsün yayılması açısından dikkat edilmeli. Kağıt paralarda virüsün 3 güne kadar kaldığı tespit edildi. Para alışverişi yapılan bir yerde çalışıyorsanız eldiven kullanmalısınız ve elinizi yüz temasına dikkat etmelisiniz" ifadelerini kullandı.

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