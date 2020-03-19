Trabzon Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Başakşehir maçı sonrası maskeyle konuştuğu için gelen eleştireleri cevapladı. Ağaoğlu, "O gün 20 mikrofona konuştum. Röportaj alanına gelirken maskemi taktım. Belki bende de koronavirüs var. Benim amacım medya mensuplarını korumaktı" dedi.
BENİM VİCDANIM RAHAT
Ağaoğlu "NBA oyuncusu mikrofonları mıncıkladı. Sonra testi pozitif çıktı. Benim vicdanım rahat. Konuşurken, maske kullandım" diye konuştu.
GALATASARAY'I HEDEF ALDI
Başkan, "Bir kulüp başkanı çıkıyor, 'Stadımızı dezenfekte ettik. Hiçbir sorun yok. Maç oynanabilir' diyor. Seyircisiz kararı çıkınca, 'Maçlar ertelenmeli' açıklaması yapıyor" dedi.
HİÇ SAMİMİ BULMUYORUM
Ağaoğlu, "Bu açıklamayı samimi bulmuyorum. Baştan, 'Ligler ertelenmeli" deseydi o zaman samimi bulurdum. Biz devletimizin aldığı her türlü karara saygı duymak zorundayız" ifadelerini kullandı.
BENİM VİCDANIM RAHAT
Ağaoğlu "NBA oyuncusu mikrofonları mıncıkladı. Sonra testi pozitif çıktı. Benim vicdanım rahat. Konuşurken, maske kullandım" diye konuştu.
GALATASARAY'I HEDEF ALDI
Başkan, "Bir kulüp başkanı çıkıyor, 'Stadımızı dezenfekte ettik. Hiçbir sorun yok. Maç oynanabilir' diyor. Seyircisiz kararı çıkınca, 'Maçlar ertelenmeli' açıklaması yapıyor" dedi.
HİÇ SAMİMİ BULMUYORUM
Ağaoğlu, "Bu açıklamayı samimi bulmuyorum. Baştan, 'Ligler ertelenmeli" deseydi o zaman samimi bulurdum. Biz devletimizin aldığı her türlü karara saygı duymak zorundayız" ifadelerini kullandı.
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