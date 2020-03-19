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    • Spor
    • 19.03.2020 Gazete
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    spor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: Devletimizin her kararına saygılıyız

    spor Başkanı Ahmet Ağaoğlu “Bir kulüp başkanı çıkıyor, ‘Tüm stadımızı dezenfekte ettik. Hiçbir sorun yok. Maç oynanabilir’ diyor. kararı çıkınca, 'Maçlar ertelenmeli' açıklaması yapıyor. Biz devletimizin her kararına saygılıyız" açıklamasında bulundu.

    Devletimizin her kararına saygılıyız
    Trabzon Başkanı Ahmet Ağaoğlu, maçı sonrası maskeyle konuştuğu için gelen eleştireleri cevapladı. Ağaoğlu, "O gün 20 mikrofona konuştum. Röportaj alanına gelirken maskemi taktım. Belki bende de koronavirüs var. Benim amacım medya mensuplarını korumaktı" dedi.



    BENİM VİCDANIM RAHAT
    Ağaoğlu "NBA oyuncusu mikrofonları mıncıkladı. Sonra testi pozitif çıktı. Benim vicdanım rahat. Konuşurken, maske kullandım" diye konuştu.

    GALATASARAY'I HEDEF ALDI
    Başkan, "Bir kulüp başkanı çıkıyor, 'Stadımızı dezenfekte ettik. Hiçbir sorun yok. Maç oynanabilir' diyor. kararı çıkınca, 'Maçlar ertelenmeli' açıklaması yapıyor" dedi.



    HİÇ SAMİMİ BULMUYORUM
    Ağaoğlu, "Bu açıklamayı samimi bulmuyorum. Baştan, 'Ligler ertelenmeli" deseydi o zaman samimi bulurdum. Biz devletimizin aldığı her türlü karara saygı duymak zorundayız" ifadelerini kullandı.



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