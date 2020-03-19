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    • 19.03.2020 16:02
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    2.Başkanı koronavirüs mü oldu? Karantinaya mı alındı?

    2.Başkanı , koronavirüse mi yakalandı, karantinaya mı alındı? İşte sosyal medya bu iddia ile çalkalandı. Galatasaray Kulübü 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın, corona virüsü şüphesiyle 'nde karantina altına alındığı iddia edildi. Son olarak Beşiktaş derbisini izleyen hakkındaki bu iddia sosyal medyayı salladı. Peki Abdurrahim Albayarak koronavirüs mü oldu, son durumu ne? İşte detaylar...

    Abdurrahim Albayrak koronavirüs mü oldu?

    Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs ya da kovid-19 salgını tüm dünyayı etkisi altına almaya devam ederken, Türkiye'de de vaka sayıları artıyor. Tüm ülkeyi koronavirüs korkusu sarmışken özellikle sosyal medyayı sallayan bir gelişme yaşandı.

    KORONAVİRÜSE Mİ YAKALANDI?

    Kulübü, 2. Başkanı 'ın, corona virüsü şüphesiyle 'nde karantina altına alındığı iddia edildi. İddianın devamında Abdurrahim Albayrak'ın yakınlarıyla karantinada olduğu belirtildi.

    SONUÇ NEGATİF ÇIKTI

    Aspor yorumcusu Nevzat Dindar ise ''Abdurrahim Albayrak yaklaşık 6 aydır zaman zaman yüksek ateş ve öksürük problemleri yaşıyordu. Çapa'da tedbiren koronavirüs testi yaptırdı, sonuç negatif çıktı.'' dedi.

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    Haberler Spor Galatasaray 2.Başkanı Abdurrahim Albayrak koronavirüs mü oldu? Karantinaya mı alındı?
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