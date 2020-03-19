Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs ya da kovid-19 salgını tüm dünyayı etkisi altına almaya devam ederken, Türkiye'de de vaka sayıları artıyor. Tüm ülkeyi koronavirüs korkusu sarmışken özellikle sosyal medyayı sallayan bir gelişme yaşandı.

KORONAVİRÜSE Mİ YAKALANDI?

Galatasaray Kulübü, 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın, corona virüsü şüphesiyle Çapa Tıp Fakültesi'nde karantina altına alındığı iddia edildi. İddianın devamında Abdurrahim Albayrak'ın yakınlarıyla karantinada olduğu belirtildi.

SONUÇ NEGATİF ÇIKTI

Aspor yorumcusu Nevzat Dindar ise ''Abdurrahim Albayrak yaklaşık 6 aydır zaman zaman yüksek ateş ve öksürük problemleri yaşıyordu. Çapa'da tedbiren koronavirüs testi yaptırdı, sonuç negatif çıktı.'' dedi.