UEFA'nın önceki gün EURO 2020'yi 2021'e ertelemesi A Milli Takımımız'ın sakat olan yıldızlarına yaradı. Önceki gün açıklanan erteleme kararı sonrası uzun süreli sakatlıkları bulunan Merih Demiral, Cenk Tosun, Yusuf Yazıcı, Ozan Kabak ve Dorukhan Toköz'ün bir aksilik olmazsa 2021'in Haziran ayında başlayacağı açıklanan şampiyonada yer alması bekleniyor. Ancak erteleme kararı 39 yaşındaki Emre Belözoğlu, 35 yaşındaki Gökhan Gönül ve 34'lük Burak Yılmaz'ın Avrupa Şampiyonası kadrosunda olup olmayacağı konusunda belirsizlik yaratıyor.
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