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    • Spor
    • 19.03.2020 Gazete
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    ’nin 2021’e ertelenmesi sakat olan yıldızlara yaradı

    ’nin 2021’e ertelenmesiyle sakatlığı bulunan , , , ve bir aksilik olmazsa ’nda yer alacak.

    Erteleme onlara yaradı
    'nın önceki gün 'yi 2021'e ertelemesi A 'ın sakat olan yıldızlarına yaradı. Önceki gün açıklanan erteleme kararı sonrası uzun süreli sakatlıkları bulunan , , , ve 'ün bir aksilik olmazsa 2021'in Haziran ayında başlayacağı açıklanan şampiyonada yer alması bekleniyor. Ancak erteleme kararı 39 yaşındaki Emre Belözoğlu, 35 yaşındaki ve 34'lük 'ın kadrosunda olup olmayacağı konusunda belirsizlik yaratıyor.

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