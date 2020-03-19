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    • 19.03.2020 12:17
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    Son dakika: Bakan Kasapoğlu'ndan spor dünyası ile kritik zirve! Ligler ertelenecek mi?

    Son dakika haberi... Gençlik ve , , , voleybol federasyonları ve Kulüpler Birliğinin başkanları ile bir araya gelerek koronavirüs salgınına yönelik süreci değerlendirecek.

    Kritik zirve! Ligler ertelenecek mi?

    Gençlik ve Spor Bakan Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF, TBF, TVF başkanları ile bir araya geleceklerini açıkladı.

    Gençlik ve Spor Bakan Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Türkiye Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Türkiye Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başaknı Mehmet Akif Üstündağ ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil'in katılımı ile bir toplantı gerçekleştireceklerini ifade etti. Saat 13:30'da Ankara'da düzenlenecek toplantıda koronavirüs salgınına yönelik sürecin değerlendirileceği bildirildi.

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