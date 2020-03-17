Son dakika haberine göre, TFF Başkanı Nihat Özdemir koronavirüs önlemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Özdemir, "Erteleme söz konusu değil. Maçlar seyircisiz oynanmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Özdemir'in açıklamalarından satırbaşları:

Toplantıda alınan karar gereği 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020),yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir yıl ertelenmişti. 12 Haziran-12 Temmuz 2020 tarihlerinde düzenlenmesi planlanan şampiyonanın 11 Haziran-11 Temmuz 2021 tarihlerinde yapılması kararlaştırıldı.

Şu anda alınmış kararda değişiklik yok. Süper Lig'de maçlar, Nisan ayının sonuna kadar seyircisiz olarak devam edecek.

Detaylar gelecek...