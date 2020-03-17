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    • 17.03.2020 18:43
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    'de koronavirüs önlemleri! Başkanı 'den önemli açıklamalar

    Son dakika haberine göre, Başkanı koronavirüs önlemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Özdemir, "Erteleme söz konusu değil. Maçlar seyircisiz oynanmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

    Nihat Özdemir'den önemli açıklamalar

    Son dakika haberine göre, Başkanı koronavirüs önlemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Özdemir, "Erteleme söz konusu değil. Maçlar seyircisiz oynanmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

    Özdemir'in açıklamalarından satırbaşları:

    Toplantıda alınan karar gereği 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020),yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir yıl ertelenmişti. 12 Haziran-12 Temmuz 2020 tarihlerinde düzenlenmesi planlanan şampiyonanın 11 Haziran-11 Temmuz 2021 tarihlerinde yapılması kararlaştırıldı.

    Şu anda alınmış kararda değişiklik yok. Süper Lig'de maçlar, Nisan ayının sonuna kadar seyircisiz olarak devam edecek.

    Detaylar gelecek...

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